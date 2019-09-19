Özgecan ve 2 çocuğunu rehin alan eski koca: psikolojim çok bozuktu (2)

TUTUKLANDI

Samsun'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Özdemir (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ateşli silahla rehin alma' suçlamasıyla tutuklandı.