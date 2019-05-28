Özgeçmiş: Lendas Do Manchester United '99 vs Lendas Do FC Bayern
2 saat önce
20 yıllık bir finalist olarak Şampiyonlar Ligi ve Barcelona, FC Bayern e Manchester United da anıldı ve New Trafford gibi 58.000 kişilik bir oyuncu oldu. O Manchester United '99 Efsaneleri, Lenern'in Bayern'i yaptığı gibi etkiledi. Yaklaşık 90 dakika önce, 5-0. Lucros financeiros, Manchester United Foundation ve teçhizat olarak ambas'ta hizmet vermektedir.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
20 yıllık bir finalist olarak Şampiyonlar Ligi ve Barcelona
, FC Bayern e Manchester United
da anıldı ve New Trafford gibi 58.000 kişilik bir oyuncu oldu. O Manchester United '99 Efsaneleri, Lenern'in Bayern'i yaptığı gibi etkiledi. Yaklaşık 90 dakika önce, 5-0. Lucros financeiros, Manchester United Foundation ve teçhizat olarak ambas'ta hizmet vermektedir.
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