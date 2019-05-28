Son Dakika Haberleri: Özgeçmiş: Lendas Do Manchester United '99 vs Lendas Do FC Bayern
Son Dakika Spor Haber

Özgeçmiş: Lendas Do Manchester United '99 vs Lendas Do FC Bayern

2 saat önce

20 yıllık bir finalist olarak Şampiyonlar Ligi ve Barcelona, FC Bayern e Manchester United da anıldı ve New Trafford gibi 58.000 kişilik bir oyuncu oldu. O Manchester United '99 Efsaneleri, Lenern'in Bayern'i yaptığı gibi etkiledi. Yaklaşık 90 dakika önce, 5-0. Lucros financeiros, Manchester United Foundation ve teçhizat olarak ambas'ta hizmet vermektedir.

20 yıllık bir finalist olarak Şampiyonlar Ligi ve Barcelona, FC Bayern e Manchester United da anıldı ve New Trafford gibi 58.000 kişilik bir oyuncu oldu. O Manchester United '99 Efsaneleri, Lenern'in Bayern'i yaptığı gibi etkiledi. Yaklaşık 90 dakika önce, 5-0. Lucros financeiros, Manchester United Foundation ve teçhizat olarak ambas'ta hizmet vermektedir.
Özgeçmiş: Lendas Do Manchester United '99 vs Lendas Do FC Bayern
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Barcelona, Manchester United, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özgeçmiş: Lendas Do Manchester United '99 vs Lendas Do FC Bayern
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]