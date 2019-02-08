Özgener'den Zeybekci'nin Projeleri Değerlendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün açıkladığı projelerine ilişkin değerlendirme yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Zeybekci'nin hayata geçirmeyi hedeflediği projeler, ekonomi, ulaştırma, tarih, çevre, spor, sanat,...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün açıkladığı projelerine ilişkin değerlendirme yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Zeybekci'nin hayata geçirmeyi hedeflediği projeler, ekonomi, ulaştırma, tarih, çevre, spor, sanat, dijitalleşme, istihdam, turizm gibi geniş bir yelpazede, birbiriyle de entegre olabilen kıymetli projeler" dedi.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün açıkladığı projelerine ilişkin değerlendirme yaptı. Özgener, şunları söyledi: "Zeybekci'nin hayata geçirmeyi hedeflediği projeler, ekonomi, ulaştırma, tarih, çevre, spor, sanat, dijitalleşme, istihdam, turizm gibi geniş bir yelpazede, birbiriyle de entegre olabilen kıymetli projeler. Lansmanda belirtildiği gibi tüm projelerin konunun uzmanlarınca değerlendirilmiş olması sağlam bir fizibilite sürecine işaret ediyor. Öte yandan sosyal hayatı da kucaklayan önemli ve güzel projeler oldukça dikkat çekti. Zeybekci'nin sunumu, proje odaklı ve katılımcı bir sürecin de işaretlerini verdi. Seçim dönemlerindeki genel atmosferin aksine İzmir; 2019 yerel seçimlerinde siyasi tartışmalar yerine projelerin konuşulduğu bir kent olarak, örnek bir profil çizdi. Bu yüzden de teşekkür ederiz. Projelerin yarıştığı bu süreç, kuşkusuz kent refahına da çok olumlu katkılar yapacak, bilgi ve fikirler birikimi ile sonunda kazanan İzmir olacaktır." - İZMİR

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