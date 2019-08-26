Son Dakika Haberleri: Özgener'in oğlu rusya'da şampiyon
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Özgener'in oğlu rusya'da şampiyon

14 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlarından Mahmut Özgener'in oğlu Cem Özgener, U16 Milli Takımı ile Rusya'da şampiyonluk yaşadı.

Özgener'in oğlu rusya'da şampiyon, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlarından Mahmut Özgener'in oğlu Cem Özgener, U16 Milli Takımı ile Rusya'da şampiyonluk yaşadı.

Uluslararası Starway Turnuvası'nda Türkiye, karşı karşıya geldiği Özbekistan ve Rusya'yı 3-2, Sırbistan'ı ise 1-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasına ulaşırken, 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem, oyuna ikinci yarısında girdiği Özbekistan maçının 53'üncü dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 3-0 öne geçirdi.

Rusya galibiyetinde oyuna 64'üncü dakikada dahil olan genç krampon, Sırbistan önünde ilk 11'de şans bulup 67 dakika sahada kaldı. Altay altyapısında forma giyen Cem Özgener, daha önce U15 Milli Takımı'nda 2 kez ay-yıldızlı formayı terletmişti. Toplamda 5'inci kez milli olan genç futbolcu Özgener ailesinin gururu oldu. U16 Milli Takımı'nda Altaylı Cem'in yanı sıra Altınordu'dan Burak İnce, Berke Kılıç ve kaleci Efe Kaan Yıldız, İzmir'i temsil eden diğer futbolcular olarak dikkat çekti.

Mahmut Özgener, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:12 Kaynak: DHA
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