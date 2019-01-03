Özgörkey'de Çifte Kutlama !
2 saat önce
Özgörkey Otomotiv, MINI Showroom'da düzenlenen etkinlikte hem yeni yıl ve hem de Özgörkey Grup Şirketleri'nin ortak dergisi Funkey'in 7. Sayısı kutlandı.
İki sevinci bir arada yaşayan Özgörkey çalışanları, derginin yeni sayısını merakla inceledi.
Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özgörkey ile Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Özgörkey'in özel röportajlarının yer aldığı Funkey Dergisi, okuyuculardan yine tam puan aldı. Piyasaya yeni çıkan araç modelleri hakkında çok özel detayların yer aldığı dopdolu derginin yedinci sayısında, İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin röportajlarına yer verildi. MINI Showroom'da düzenlenen kokteyle katılanlar, müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:03 Kaynak: Bültenler
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