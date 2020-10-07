Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü köydeki komşularını da üzdü - Son Dakika

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü köydeki komşularını da üzdü

07.10.2020 17:54
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü köydeki komşularını da üzdü, System.String[]

'Kurtlar Vadisi' ve 'Yeditepe İstanbul' dizilerinin yanı sıra Beynelmilel, Polis ve Anlat İstanbul filmleriyle tanınan oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının babası işadamı sevgilisi Ahmet Serdar Oral, yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne yerleşti.

'Kurtlar Vadisi' ve 'Yeditepe İstanbul' dizilerinin yanı sıra Beynelmilel, Polis ve Anlat İstanbul filmleriyle tanınan oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının babası işadamı sevgilisi Ahmet Serdar Oral, yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne yerleşti. Ahmet Serdar Oral, önceki gün kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oralın cenazesi, Kanlıcadaki aile kabristanına defnedildi. Oral'ın ani ölümüne, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz'deki komşuları da üzüldü.

Yayla Mahallesi'nde bakkal işleten Şeniz Güçlü, "Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze, çok iyilerdi. Ahmet bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, buraya geldiklerinde onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, sigara alıp, hal hatır sorar giderdi" dedi.

'ZAMAN ZAMAN BİZE SORARDI FAKİR VAR MI DİYE'

Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, "Köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey 3- 4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de şu anki evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı yarım edilecek birileri var mı diye. Bir hafta önce gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum. Öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu çok iyiydi" diye konuştu.

KOMŞULARI OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı ve çok yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü köydeki komşularını da üzdü

Yayla Mahallesi, Serdar Oral, Özgü Namal, Köyceğiz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü köydeki komşularını da üzdü - Son Dakika Magazin


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