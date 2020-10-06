DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi

MUĞLA'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral (53) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla 'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHasan AKYILDIZ/ MUGLA,

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MUHARREM İNCE OSMANİYE'Yİ ZİYARET ETTİ Muharrem İnce: CHP yönetiminin, arkadaşlarıma zarar vermesini istemiyorum (2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında ziyaretlerini Osmaniye'de sürdürdü. Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı önünden kenti gezmeye başlayan İnce, Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki halk ve esnafları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, her seçişin bir vazgeçiş olduğunu dile getirdi.İNSANLARI MEYDANA TOPLAYIP SİYASET YAPMA BİÇİMİ GEÇTİİnce, artık insanları bir meydana toplayıp siyaset yapma biçiminin geçtiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Yeni siyaset yapma biçimi artık insanların kalabalık olduğu caddelere girerek onlarla teke tek konuşmaktır. Gerekçelerimiz bunlardır. Bir başkası ise geçmişte beni destekleyen milletvekillerini, bu CHP yönetimi hep devre dışı bıraktı. Beni karşılayacak olan arkadaşlara ceza vermesinler, onları cezalandırmasınlar diye arkadaşlarımı kılıcın önüne atmak istemiyorum. Onları korumak için son anda haber veriyorum. Yoksa arkadaşlarımın hepsi gelir beni karşılar. Benimle birlikte gezen Memleket Hareketi'nin değerli kurucuları, işini gücünü, rahatından vazgeçip bir yol seçmişlerdir. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. 30'a yaklaştı gezdiğimiz yerler. Buradan da Mersin'e geçeceğiz. Milletimizle dertleşiyoruz. Osmaniyeliler'e de çok teşekkür ediyorum."

Muharrem İnce, daha sonra yine geldiği otobüsle vatandaşları selamlayarak Mersin'e doğru yola çıktı.