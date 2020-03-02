"Özgün Başlangıçlar" adlı çini sergisi yarın açılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Özgün Başlangıçlar' adlı çini sergisi yarın açılacak - Son Dakika

"Özgün Başlangıçlar" adlı çini sergisi yarın açılacak

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunlarının çini eserlerinin yer aldığı "Özgün Başlangıçlar" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunlarının çini eserlerinin yer aldığı "Özgün Başlangıçlar" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Latife Aktan Özel'in

öğrencilerinin 2011-2019 arasındaki çalışmalarından oluşan sergi, üniversitenin Kandilli Yerleşkesi'nde yarın ziyarete açılacak.

Özgün motiflerle klasik örneklerin görülebileceği sergide, Özel'in 2013'te öğrencileriyle birlikte

geliştirdiği, katmanlı çini tekniğiyle yapılmış eserler de

yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel, eserlerin hepsinin özgün ve tek olduğunu aktararak, "Kurguları olduğu gibi birçok motif de yeni ve sıra dışıdır. Öğrencilerimiz öncelikle klasiği öğreniyor ve sindiriyor,

sonrasında ufak dokunuşlarla özgün motifler ve kurgular oluşturuyor. Örneğin bardaktan

lale, tavus kuşundan karanfil ve araba jantı, rögar kapağından penç ve çinide kullanılmamış ya da kullanılmış çiçekler oluşturdular. Onlara, kendilerine ait

kurgu, form, motif ve kompozisyon uygulayarak kendilerini özel kılan çalışmalar ürettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Latife Aktan Özel, Türk çini sanatının geçmişten bu yana yenilik ve değişim arayışını sürdürdüğünü, fakültede

verdikleri eğitimde de yeni çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çininin bir kökeni

var. Buna sadık kalmalıyız ancak geçmişe baktığımızda durağanlık olmadığını görüyoruz.

Hep yenilik ve değişim arayışı var. Geçmişte birçok ekol ve üslup tanımlamaları örnekleriyle bize sunulmuştur. Birçok uygulama çeşidi ve kuralı var. Örneğin rumi, hurda, sarılma,

dendanlı gibi. Önceleri renkli sır tekniği kullanılmış, sonra geliştirilerek günümüzde de çokça

kullanılan sır altı tekniği uygulanmıştır. Yani klasik bilinmeden, üstüne ekleme ve yenilik

yapılamaz. Bu nedenle öncelikle kuralları ile klasik motifler ve kurguları içeren bir eğitim

uyguluyoruz. Aynı zamanda yeniliğe açığız. Farklı malzeme üzerinde çinilerimiz var. Örneğin

kumaş zeminli eserlerimiz bulunuyor."

100'e yakın eserin görülebileceği sergi öncesinde çini bölümü mezunlarının çini sanatındaki deneyimlerini ve kariyer planlarını aktaracağı panel düzenlenecek.

Latife Aktan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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