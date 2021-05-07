Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu - Son Dakika

Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu

07.05.2021 10:05

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili yaptığı benzetmeyle tepki çekmişti. Down sendromlu çocuğu olan şarkıcı Özgün, Ferman'ın "Herkesin ortak bir anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz, ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var" sözlerine tepkisiz kalmadı. Özgün, "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" dedi.

Merkez Bankası'nın enflasyon kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak üzere Ekotürk'teki canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Murat Ferman, yaptığı benzetmeden dolayı vatandaşların tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan Ferman'a bir tepki de şarkıcı Özgün Uğurlu'dan geldi.

ENFLASYONU ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA BENZETTİ

Ferman, enflasyonu 'özürlü bir çocuğa' benzeterek "Herkesin ortak bir anlayış beraberliğiyle bildiği ama ifade etmediği ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan çok şikayet ediyoruz 'gece bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz' diyoruz ama çocuk hayatımızın bir parçası onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz. İndirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz... Enflasyon böyle bir şey enflasyonun suç ortağıyız" dedi.

"DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan Özgün, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi. Instagram hesabından Ferman'ın videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü. Bu mudur yani yaşadığımız, yaşanan? Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var ama gerek yok" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepki gösterdi

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Özgün'ün paylaşımına şarkıcı Merve Özbey, "Ben ne dinledim az önce? Aklım durdu benim şu an" yorumunu yaptı. Demet Akalın ise "İnanılmaz üzüldüm. Acayip kızgınım çok ayıp. Hay Allah'ım ya" diyerek tepki gösterdi.

Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu

Merkez Bankası, Enflasyon, Engelli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu - Son Dakika Magazin


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