Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak - Son Dakika

Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak

30.03.2021 11:07

Ferahlatıcı kokusu nedeniyle tercih gören nergis çiçeğinde üretimin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında yetiştirilen ilk çiçekler, mezatta satıldı.

Ferahlatıcı kokusu nedeniyle tercih gören nergis çiçeğinde üretimin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında yetiştirilen ilk çiçekler, mezatta satıldı.

Karaburun ilçesiyle özdeşleşen ve kış soğuklarının başladığı kasımdan marta kadar hasat edilen nergis çiçeğinde üretimin artırılması için İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayındır Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öncülüğünde proje başlatıldı.

Türkiye'nin önde gelen çiçek üretim merkezlerinden Bayındır ilçesinde tarla koşullarında nergis yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için 6 üreticiye yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından karşılanmak üzere "Yellow Ocean" ve "Quaill" türlerinde 76 bin 50 nergis soğanı dağıtıldı.

Bayındır Meslek Yüksekokulu, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışma kapsamında hasat edilen ilk çiçekler, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsasında alıcı buldu.

Mezata katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, Bayındır ilçesinde başlayan projenin ilk sonuçların memnuniyet verici olduğunu, bunu diğer ilçelere de yaygınlaştıracaklarını belirtti.

İzmir'in nergis üretiminde birinci sırada yer aldığını belirten Özen, "Ülkemizin nergis ihtiyacının yüzde 97'sini İzmir karşılıyor. İzmir içerisinde de Karaburun ilçemiz üretimde başı çekiyor. " dedi.

Üretimi diğer uygun ilçelerde de yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Bayındır'daki projede 6 üreticimize yaklaşık 12 bin 500'er soğan verdik. 2 yıl sonra bu soğanlar çoğalacak. 2'nci ve 4'üncü yılda sökülen bu soğanların yarısını üreticimiz alacak, diğer yarısını bize verecekler. Biz de bu soğanları yeni üreticilere vererek üretici sayısını ve alanı artırmış olacağız."

Nergisin İzmir için önemli bir çiçek olduğunu vurgulayan Özen, "Proje kapsamında üretim alanlarının artmasıyla nergisle İzmir'i özdeşleştirip itibar kazandırmaya yönelik coğrafi işaretleme çalışması yapacağız. İzmir, süs bitkileri üretiminde önemli bir yere sahip. Kesme çiçek, iç ve dış mekan süs bitkilerinde ülkenin yüzde 30-33'lük bir potansiyelini karşılıyor." diye konuştu.

Üretici Dilaver Bitek de başarılı bir iş yaptıklarını, çiçeğin pazarlanmasında sorun yaşamadıklarını söyledi.

Üretici Mesut Şeşen ise verimin memnuniyet verici olduğunu nergisin üreticisine para kazandıran bir ürün olduğunu ifade etti.

Salgın sürecinde internete yöneldiler

Hasadın ardından yaklaşık 10 gün canlı kalabilen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati çeken nergis, kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Türkiye'de iç piyasaya sürülen nergisin 13,7 milyon adedi İzmir'de üretiliyor. Salgın sürecinde çiçekçilerde satışların düşmesi nedeniyle üretim kooperatifleri internet üzerinden pazarlama çalışması başlatmıştı.

Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak
Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak
Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak
Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak

Karaburun, Bayındır, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özgün kokusuyla talep gören İzmir nergisi için coğrafi işaret çalışması yapılacak - Son Dakika


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