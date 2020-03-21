Özgün: O gün ailece ağladık! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özgün: O gün ailece ağladık! - Son Dakika Magazin

Özgün: O gün ailece ağladık!

6 saat önce

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte hurriyet.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'na videolu konferans ile bağlanan Özgün, ailece geçirdikleri zamanları, Ediz ile olan özel anılarını ve corona virüsüne karşı aldıkları tedbirleri anlattı.

Özgün: O gün ailece ağladık!, System.String[]

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte hurriyet.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'na videolu konferans ile bağlanan Özgün, ailece geçirdikleri zamanları, Ediz ile olan özel anılarını ve corona virüsüne karşı aldıkları tedbirleri anlattı. Oğlu Ediz ile ilgili geçmişte en duygulandığı anlar için, "Başka çocuklar çok daha erken adım atmaya başlarken biz normale göre biraz daha geç yaşıyoruz. Ediz'in 3 yaşındayken kendi kendine bardağı tuttuğu an, merdivenleri tutunmadan çıkmaya başlaması gözlerimizi doldurmuştu ama en duygulandığımız anı soruyorsan geçen sene yıl sonu mezuniyet gösterileriydi. Ailece ağlamıştık." dedi.

21 Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:23 

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