“Özgün tasarımlarımızla moda ve trend yaratmalıyız”
53 dakika önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde düzenlenen EVTEKS Fuarı'nın 'Trend Alanı Semineri', ünlü tasarımcı Bahar Korcan ve ekibinin katılımıyla BTSO ev sahipliğinde gerçekleşti.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye
Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde düzenlenen EVTEKS Fuarı'nın 'Trend Alanı Semineri', ünlü tasarımcı Bahar Korcan ve ekibinin katılımıyla BTSO ev sahipliğinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20
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