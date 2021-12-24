Özgün web tasarımları e-ticaret satışlarını yüzde 30 artırıyor - Son Dakika

Dijital dönüşümle birlikte ziyaretçilerinin ilgisini çekmek isteyen e-ticaret sitelerinin web tasarımına yatırım yaptığını belirten web-tasarimci.com'un Yetkilisi Hasan Murat, "Özgün site tasarımları, satışları yüzde 30 artırma potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra, müşterinin sitede geçirdiği zamanı da doğrudan etkiliyor" dedi.

Pandemiden bu yana yaklaşık 10 yıllık büyüme oranına sahip olan e-ticaret siteleri, dijitalleşen alışveriş alışkanlıklarına göre şekilleniyor. Ürün ve hizmetlerini doğrudan tüketici beğenisine sunmak isteyen dijital platformlar için ise site tasarımları kritik bir husus olarak öne çıkıyor. web-tasarimci.com'un Yetkilisi Hasan Murat, dijitalleşme döneminde değişen tüketici alışkanlıklarının artık kullanıcı deneyimi, işlevsellik ve sunum gibi kriterler üzerinden belirlendiğine dikkat çekti. Murat, "Şirketler için bu durum maliyetleri yükseltiyor gibi görünse de site tasarımlarına yatırım yapmak müşterinin site içerisinde geçirdiği zamanı doğrudan etkilediği gibi satışların da yüzde 30 artırma potansiyelini mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ E-TİCARET SİTELERİNİN SAYISI 350 BİNE ULAŞTI

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) "Ekonominin Dönüştürücü Gücü, E-Ticaret Etki Analizi 2020" raporuna göre, 2020'de 4,28 trilyon dolar değerine sahip küresel e-ticaret hacminin 2021'in sonu itibarıyla 5 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağını belirten Hasan Murat, "Online alışverişin dünya genelinde popüler hale gelmesi, global pazardan pay almayı zorlaştırıyor. Şu an dünya genelinde 25 milyon, Türkiye'de ise 350 bin alışveriş sitesi var. Dolayısıyla dev ekosistemde öne çıkmak isteyen markaların müşterinin ilgisini çekmek için daha fazla yatırım yapmaları kaçınılmaz oluyor. Bu aşamada komplike bir yapı olan e-ticaret sitelerinin ürün listeleme, fotoğraflama, anasayfa tasarımı gibi birçok faktörü birleştirerek özgün kullanıcı deneyimi oluşturması ve profesyonel bir e-ticaret sitesi tasarım desteği almaları gerekiyor" diye konuştu.

KULLANICI DENEYİMİ DİĞER MALİYETLERDEN YÜZDE 50 TASARRUF ETTİRİYOR

Massachusetts Innovation and Technology Exchange'in araştırmasına göre, kullanıcı deneyiminin site tasarlanmadan önce geliştirilmesinin, harcanan diğer kaynaklardan yüzde 50 tasarruf ettirdiğini aktaran Hasan Murat, "Veriler sitelerde neyi verdiğinizden çok, nasıl sunduğunuzun önemini ve görsel tasarımın iyi bir dizayndan daha fazlası olduğunu gösteriyor. İyi ve özgün bir tasarım, markaların işindeki yetkinliğini, ilgisini, müşteri portföyüne uygunluğunu ve değerini ortaya koyarken internet sitesinin diğer maliyetlerini de azaltıyor. Bu yüzden site tasarımını sadece görünür olmak için yüzeysel bir şekilde yapmak yeterli olmuyor. İşletmelerin vizyonlarına uygun tasarım alternatifleri geliştirebilecek kurumlardan destek almak gerekiyor" dedi.

"İŞLETMELERE HEM TASARIM HEM DE E-TİCARET REHBERİ SUNUYORUZ"

Bir sitenin tasarım aşamasında şirket misyonuna uygun pek çok kriterin önceden belirlendiğini dile getiren Hasan Murat, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi bir web tasarımcısının tasarım aşamasına geçmeden önce sitenin ziyaretçi demografisini, sayfayı özel kılmak için rakiplerini ve ziyaretçilerin temel motivasyonunu bilmesi gerekiyor. Bu noktada web-tasarimci.com olarak, e-ticaret sitesi tasarımlarında yeni nesil algoritmalar kullanarak işletmelerin ihtiyaçlarına ve trendlere en uygun tasarımlar hazırlıyoruz. Tasarımın yanı sıra ise SEO, e-ticaret yazılımı, kurumsal barındırma gibi alanlarda da hizmet vererek işletmelerin e-ticaret serüveninde sadece tasarımcıları değil, aynı zamanda rehberleri olarak da eşlik ediyoruz."