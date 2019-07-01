Son Dakika Haberleri: Özgünaydın, memleketinde kitaplarını imzaladı
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Özgünaydın, memleketinde kitaplarını imzaladı

1 saat önce

ERZİNCANLI fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfi Özgünaydın, bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde imza günü düzenledi.

Özgünaydın, memleketinde kitaplarını imzaladı, System.String[]
ERZİNCANLI fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfi Özgünaydın, bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde imza günü düzenledi. Özgünaydın, kitapseverler ile buluştuğu etkinlikte okuyucuları ile sohbet etti.
Yarım asırdır Türkiye'nin dört bir yanında fotoğraflar çeken, yurt içi ve yurt dışında onlarca sergi açan Erzincanlı fotoğraf ustası Lütfi Özgünaydın son yıllarda kaleme aldığı kitaplarını Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde okuyucuları ile buluşturdu. 20 kitabı bulunan Özgünaydın festival kapsamında Kemaliye Cumhuriyet Meydanı'nda imza günü düzenledi. Büyük ilgi gören etkinlikte usta fotoğrafçı, fotoğrafı çektirdi, kitap imzaladı.
Ömrünün son yıllarını kültür ve edebiyata adadığını ifade eden Lütfi Özgünaydın, Erzincan'ı ve Kemaliye'yi tanıtmak turizme kazandırmak için birçok etkinlikte görev aldığını ve almaya da devam edeceğini söyledi. Kemaliye'nin bir edebi eserinin olması için çok uğraştığını ifade eden Özgünaydın, "Fotoğrafla anlatamadıklarımı edebiyat alanında anlatmaya çalıştım, 5 öykü kitabının ardından şimdi de bir romana başladım. Dönüş Zamanı, Sevda Zamanı ve Eğin Üçlemesini tamamlamayı hedefliyorum. Kemaliye köklü bir ilçe, müthiş bir kültür derinliği var, Bu derinliğin ve geçmiş yaşamların romanlarda yer almasını istiyorum. Toplumların gelişmesi için, kültürün, sanatın ve bilimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni kitaplar yazmaya devam edeceğim" dedi.


- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
kemaliye, türkiye, er, Kültür Sanat
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