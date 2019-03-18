Son Dakika Haberleri: Özgür Alter Van'da Sahne Alacak

Özgür Alter Van'da Sahne Alacak

2 saat önce

Arabesk müziğin yükselen yıldızlarından Özgür Alter, Shopping Fest kapsamında Van'a geliyor.

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Arabesk müziğin yükselen yıldızlarından Özgür Alter, Shopping Fest kapsamında Van'a geliyor.

Arabesk müziğin en iyi çıkış yapan isimlerinden olan Özgür Alter, bu yıl 15-29 Mart tarihleri arasında Van'da düzenlenen Alışveriş Günleri Festivali kapsamında sahne alacak. 19 Mart Salı günü saat 19.00-23.30 saatleri arasında Cumhuriyet Caddesi Shopping Fest konser alanında sahne alacak olan Alter, sosyal medya hesapları üzerinden "Memleketim Van'a geliyorum" paylaşımında da bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Optimusart Reklam Medya A.Ş. organizasyonuyla 19 Mart Salı günü 19.00-23.30 saatleri arasında Özgür Alter ve Sinan Suruç, 20 Mart Çarşamba günü ise 19.00-23.00 saatleri arasında Metin Barlık'ın sahne alacağı konsere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:54 Kaynak: İHA

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