Özgür Arduç göz göre göre firar etmiş - Son Dakika

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un 8 disiplin dosyası olduğu ve daha önce 2 kez cezaevinden firar teşebbüsü bulunduğu halde açık cezaevine geçirildiği ortaya çıktı.



20 yaşındaki Ceren Özdemir'i 2.5 kilometre takip ederek evine girmek üzereyken bıçaklayarak öldüren ve 'canavarca hisle öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un firar öncesi kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme kriterlerine uymadığı halde geçirildiği, firarı ortay acıkmasına rağmen 16 saat sonra tutanak tutulduğu belirlendi. Özdemir ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın Adalet Bakanlığına verdiği dilekçeye göre, adli sicili kabarık ve çok sayıda suç kaydı bulunan Özgür Arduç'un 2005 yılında bir çocuğu öldürmeye teşebbüs nedeniyle yargılanarak mahkum olduğu, Rize Kapalı Cezaevinde cezası infaz edilmekte iken açık cezaevine geçirilmesine karar verildiği, Kalkandere Cezaevine teslim olmayarak firar ettiği, geldiği Ordu ilinde yakalandığı ve tekrar kapalı cezaevine konulduğu belirtildi. 2005 yılından 2019 yılına kadar Özgür Arduç'un cezaevinde kaldığı süre içerisinde çok sayıda olaya karıştığı ve disiplin cezaları aldığı belirlendi. Buna göre Özgür Arduç'un 6 hücre cezası, 2 mahkumları bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası olduğu belirlendi. Hücre cezalarından birinin firara teşebbüsten dolayı olduğu kaydedildi.



'İyi hali sebebiyle' açık cezaevine geçirilmiş



Kabarık dosyalarına rağmen Özgür Arduç'un 25 Ekim 2019 tarihli dilekçe ile açık cezaevine geçirilmesini istediği, bu talebinin 28 Ekim 2019 tarihinde disiplin kurulu tarafından 'sanığın herhangi bir kötü halinin görülmediği ve dosyasında disiplin cezası bulunmadığı, iyi halli hükümlü olduğu' gerekçelerle açık cezaevine geçirildiği vurgulandı.



14 kamu görevlisi hakkında suç duyurusu yapıldı



Açık cezaevine geçirilmesinden bir gün sonra 30 Kasım 2019 günü saat 22.00 sıralarında firar eden Özgür Arduç'un firarının 16 saat sonra 1 Aralık 2019 günü 00.45'de tutanağa bağlandığına dikkat çekilen dilekçede ihmali görülen devlet görevlileri hakkında soruşturma açılması istendi. Dilekçeyi değerlendiren Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, Özgür Arduç'un usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak Ordu Kapalı Cezaevinden Efirli Açık Cezaevine geçirildiği belirlendi. Bunun üzerine Ordu Kapalı Cezaevi Müdürü H.Ç., 2. müdür G.Ş., idare memuru H.C., psikologlar A.Z. ve D.G.G., sosyal çalışmacı N.İ. ile öğretmen H.B. ve P.D., infaz koruma başmemuru E.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Şahsın Arduç'un Rize Kapalı Cezaevinde kalırken gerçek dışı değerlendirmeler sonucunda 20 Şubat 2018'de Kalkandere Açık Cezaevine sevk edilmesini de inceleyen Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, bu usulsüzlükten dolayı Rize Kapalı Cezaevi Müdürü İ.G., 2. müdür U.S., idare memuru M.Ç.A., psikolog F.B. ile infaz ve koruma başmemuru S.M. hakkında da suç duyurusunda bulundu. - ORDU