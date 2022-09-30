Sanatta akıllı telefon etkisi! Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi başlıyor! - Son Dakika
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Sanatta akıllı telefon etkisi! Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi başlıyor!

30.09.2022 12:14
Sanatta akıllı telefon etkisi! Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi başlıyor!

Özgür Çabuk'un tamamen akıllı telefon ile çektiği fotoğraflardan oluşan İşin Aslı sergisi, 7-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek!

Akıllıı telefon kameraları her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu durum, bir zamanlar büyük DSLR kameralarla yapılan pek çok şeyin her an yanımızda olan bu aletler sayesinde kolayca yapılmasını sağlıyor. Bunun son örneği ise sanat dünyasında karşımıza çıkıyor. Özgür Çabuk'un tamamen akıllı telefon ile çektiği fotoğraflardan oluşan İşin Aslı sergisi, yakında başlıyor.

Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi, 7-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek!

7-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, pazartesi hariç her gün saat 11 ila 18 arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Serginin sahibi Özgür Çabuk ise son çıktığı sanat macerasını şu sözlerle tanımlıyor:

Sanatta akıllı telefon etkisi! Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi başlıyor!

Özgür (abuk' un insan psikolojisine olan derin ilgisi hayat durusunda ona yüzeyde olani degil perde arkasindakini ve arka planda aslolani önemli kildi. Evliya Celebi'yi rüyasinda dilinin süremesi, Ozgür (abuk'u ise insanla hemhal olma arzusu yollara düsürdü. O, cografyaya degil insana sefere çikti. Umutlarina, hayal kirikhklarina, ukdelerine, neselerine, hal-i pürmelallerine. Hiçbir zarfin içi ona insanin mazrufu kadar ekici gelmedi.

Sefer üstüne sefere gikti. Insanin oldugu her yer gidilmeye degerdi. Özgür Cabuk fotograflannin birçogunda ters Isik kullanarak kadrajin içindeki kisilerin kimliklerini muglaklastint, onlari herhangilestirir. Böylece de aslolana ulasma çabasini yansitir ve aksi halde sahsina münhasir kalacak sahneleri evrensellestirir. Insan hissiyati, bakislarn, duruslarin bizlere sirayet ettirdigi duygular, görünen ve görünmeyen, içimizin aynasinda görmekten çogu zaman kaçincklarimiz onun fotograflarinda ön plana çikar ve sizi de kendi yolunuza düsürür.

Fotografçilar da diger sanat erbabi gibi günümüz toplumunun bir açidan samanlari. Akan hayat içinde barindirdig, ve birbirinden ilgisiz görünen milyonlarca unsurun milyarlarca kombinasyonuyla dalga dalga üzerimize geliyor. Aramizda bazilarimizin bu kombinasyonlari olusturdugu anlamlari sezebilme ya da onlara anlamlar yükleme yetenekleri var. Özgür Cabuk da onlardan biri. Gerçeklikten devsirdigi ya da ona yakistirdig1 anlamlar belki sizin de hayata bakisinizda optik bir kalibrasyona ve zenginlesmeye yol açacak. Karar sizlerin.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sanatta akıllı telefon etkisi! Özgür Çabuk'un İşin Aslı sergisi başlıyor! - Son Dakika

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