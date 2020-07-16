Özgür Çek: "1 puan da bize yeter" - Son Dakika

Özgür Çek: "1 puan da bize yeter"

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 33. hafta konuk olacağı Alanyaspor müsabakası öncesi hazırlıklarına devam ederken başarılı savunmacı Özgür Çek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 33. hafta konuk olacağı Alanyaspor müsabakası öncesi hazırlıklarına devam ederken başarılı savunmacı Özgür Çek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a karşı alınan galibiyetten mutlu olduklarını dile getiren Çek, "Güzel bir galibiyet oldu ama maalesef çok fazla sevinemiyoruz. Çok kritik haftalar, 2 zor maçımız kaldı" dedi.

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Yukatel Denizlispor, Cemil Usta Sezonu 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Konuk olacağı maçtan puanlar ile dönmeyi arzulayan yeşil-siyahlı ekip ligde kalmanın yolunu bu olduğunu düşünüyor. Müsabaka öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Denizlispor'da Özgür Çek, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor galibiyetinin ardından morallerin düzeldiğini belirten Özgür Çek, "Pandemi sürecinin ardından ligde en az puan toplayan takım bizdik. Aslında oyun olarak da en kötü takımlardan birisiydik. Büyük takımlar ile oynadığımız maçlar özellikle Anadolu takımları için daha motivasyonu yüksek maçlar oluyor. Kazandığınız zaman işlerin daha iyi gidebileceği maçlar oluyor. Trabzonspor maçına çok iyi konsantre olmuştuk, maçada güzel başladık" dedi.


"Güzel bir galibiyet oldu ama maalesef çok fazla sevinemiyoruz"


Şampiyonluğu güçlü adaylarından Trabzonspor'a karşı alınan galibiyete çok fazla sevinemediklerini belirten Çek, "Alttan gelen takımların haftalarca üst üste puan kazanması bizim bir türlü o ritmi ve puanları alamamamız bu maçları çok daha kritik hale getirdi. Güzel bir galibiyet oldu ama maalesef çok fazla sevinemiyoruz. Çok kritik haftalar, 2 zor maçımız kaldı. Alanyaspor deplasmanı zor bir deplasman olacak. Çok iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Umuyorum oradan puanla döneriz, puanlar alırız" ifadelerini kullandı.


"1 puan da bize yeter"


Alanyaspor maçından alınacak galibiyetin yeşil-siyahlı ekibi ligde tutacağına inandıklarını belirten Çek, "3 puan alırsak eğer oradan kümede kalmış şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Umarım 3 puan olur ama en kötü oradan bir puan ile dönmemiz gerekiyor. 1 puan da bize yeter. Oradan çok mutlu ve rahat bir şekilde döneriz. Her şeyin olabileceği haftalar artık. Telafisi olmayan haftalar. Umarım bu camiaya, taraftarımıza çok mutlu günler yaşatırız. Gelecek sezon ise çok daha farklı hedefler ile tekrar karşılarında oluruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 21:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özgür Çek: '1 puan da bize yeter' - Son Dakika Spor
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