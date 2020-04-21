Özgür Çek İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek pişmanlık değil ama tercih... - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Çek İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek pişmanlık değil ama tercih... - Son Dakika Spor

Özgür Çek İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek pişmanlık değil ama tercih...

6 saat önce

"Umarım koronavirüs ilacı Türk bilim adamları tarafından bulunur""Sezon başı kampı gibi 4 haftada hazır olunur""Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak""Recep Niyaz, Denizli'yi öve öve bitiremiyordu""Bülent hocanın katılmasıyla iyi bir ivme yakaladık""Ligi ilk 10 içerisinde...

Özgür Çek İkinci kez Fenerbahçe'ye gitmek pişmanlık değil ama tercih..., System.String[]

"Umarım koronavirüs ilacı Türk bilim adamları tarafından bulunur"

"Sezon başı kampı gibi 4 haftada hazır olunur"

"Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak"

"Recep Niyaz, Denizli'yi öve öve bitiremiyordu"

"Bülent hocanın katılmasıyla iyi bir ivme yakaladık"

"Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz"

"Galatasaray'a frikikten, Trabzonspor'a kupada ve Antalyaspor'a attığım röveşata golü unutamam"

"Eskişehir formasıyla Antalyaspor'a attığım röveşata golüm yılın golü seçilmişti"

"Benfica ve Valencia'dan teklif aldım"

"Alex, Roberto Carlos, Quaresma gibi üst düzey oyuncularla oynadım"

"Milli takım için her zaman hazırım"

"Çok iyi hocalarla çalıştım ama Hikmet Karaman'ın yeri ayrı"

"Hikmet hocanın çok daha iyi takımlarda çalışıp çok büyük işler başaracağına inanıyorum"

"Rezil olduğuma mı yanayım, Roberto Carlos'u koşturduğuma mı"

"Ronaldinho, benden daha hızlı düşünen birisi var o da Alex, demiş"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un deneyimli futbolcusu Özgür Çek, Fenerbahçe'ye ikinci kez gitmenin pişmanlığını yaşamadığını, tercih yanlışlığı yaptığını belirterek, 'Yurt içi ve yurt dışında beni isteyen birçok kulüp vardı. Bu süreci çok daha iyi değerlendirebilirdim. O dönemde Benfica'dan teklif almıştık. Gitmiş olsaydım çok farklı konumlarda olabilirdim' dedi.

Yukatel Denizlispor'un sol kenar oyuncusu Özgür Çek, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

'UMARIM İLAÇ TÜRK BİLİM ADAMLARI TARAFINDAN BULUNUR?

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Çek, 'Zor bir süreç. Tüm ülke olarak zor bir durumdayız. Alışık olmadığımız bir süreç. Umarım en kısa sürede bunu atlatırız. Futbolcular olarak çok fazla evde vakit geçiren insanlar değiliz. Vaktimiz kamplarda ve antrenmanlarda geçiyor. Bu süreci evde ailelerimizle geçirebiliyoruz. Bu durumda en çok artı gördüğümüz durum bu. Olumlu haberler de alıyoruz, kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. İlacı da umarım Türk bilim adamları tarafından bulunur, bu da bizim için ayrı bir gurur olur. Evde yapmamız gereken programlar var. Ligin ne zaman başlayacağına dair bir bilgimiz yok. Sadece Haziran ayı başında olacağı konuşuluyor, onun için de Mayıs ayında federasyon tarafından yapılacak toplantıda belli olacak. Takım arkadaşlarımızla birlikte antrenman yapamasak da evde olabildiğince çalışmalar yapıyoruz' dedi.

'SEZON BAŞI KAMPI GİBİ 4 HAFTADA HAZIR OLUNUR?

Bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, 'Fiziksel olarak bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sezon sonlarında 40-45 gün izin yapmış oluyorduk. Şu an o zamana yakın bir durum olacak. 4 haftalık bir çalışmayla futbolcular sezon başındaki performanslarına dönecektir. Yanındaki arkadaşın olabilir, virüsü kapanlar olabilir, sadece taşıyıcı olanların da olduğunu Sağlık Bakanımız söylüyor. Zor bir süreç olacak ama yapacak bir şey yok. Federasyonumuz böyle bir karar aldıktan sonra, takımlar bu görevi üstlendikten sonra biz de elimizden geleni yaparız. Bu süreçte tabii ki taraftarımızın da yanımızda olmasını isteriz. İlk olarak seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Umarım sonrasında bir an önce taraftarımızla da oynayabiliriz' diye konuştu.

'BİRÇOK DUYGUYU BARINDIRAN BİR 8 HAFTA OLACAK?

Süper Lig'in başlamasıyla normale dönüleceğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, 'Birçok duyguyu barındıran bir 8 hafta olacak. Kalan 8 haftanın ilk haftasından sonra her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Üst taraftaki takımların birbirleriyle olan puanı, alt taraftaki takımların birbirleriyle olan puanları çok yakın. Biz alt taraftan kopmuş gibi gözüksek de iki maçta 6-7 puanlık fark kapanabilir. İlk hafta geçiş süreci olacak ama 2'nci hafta herkes işin ciddiyetini idrak ederek lig devam eder. Ön görmek zor ama inşallah en az hasarla kaldığımız yerden devam ederek ilk 10 içerisinde ligi bitirmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'RECEP NİYAZ DENİZLİ'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMİYORDU?

Denizlispor'da iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu vurgulayan Özgür Çek, 'Denizlispor'da benim daha önce oynadığım birçok arkadaşım var; Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Recep Niyaz gibi isimler var. Kasımpaşa'da beraber oynadığımız Ben Youssef burada. Karşılıklı oynadığım da birçok arkadaşım var. Çok iyi bir ortam ve yabancılık çekmedim. Denizli de güzel bir şehir. Recep Niyaz ile Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'da oynadığımız dönemde Denizli'yi öve öve bitiremiyordu. Onunla da burada tekrardan birleşmiş olduk. Yabancı oyuncular dahil takımı çok sahiplenen oyuncular var. Başta İsmail Aissati olmak üzere bana çok yardımcı oldular. Bülent hocanın aramıza katılmasıyla güzel bir ivme yakaladık. 3 maçta 7 puan topladık. Fikstürümüz kolay değil zor maçlarımız var, iyi sonuçlar alarak hedefimiz olan ilk 10 içinde ligi bitiririz' ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A FRİKİKTEN, TRABZONSPOR'A KUPA ATTIĞIM GOL VE ANTALYASPOR'A ATTIĞIM RÖVEŞATA GOLÜ UNUTAMAM?

Kariyerindeki en önemli goller için de değerlendirmede bulunan Çek, şunları söyledi:

'Eskişehir'de oynadığım dönemde ligin son maçında Antalya'ya karşı iki gol atmıştım. Biri frikik biri de röveşata golüydü. Röveşata golüm yılın gölü seçilmişti. Eskişehir'de çıktığım ilk maç Trabzonspor'a karşı oynadığım ve kazananın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseleceği maçtı ve o maçta da uzatma dakikalarında attığım güzel bir gol vardı. Son olarak da Çaykur Rizespor forması giyerken Galatasaray'a attığım frikik golüm vardı.?

'BENFICA VE VALENCIA'DAN TEKLİF ALDIM?

Avrupa'dan transfer teklifleri aldığını dile getiren Özgür Çek, ikinci Fenerbahçe macerası ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, 'Fenerbahçe'ye ikinci kez gelmemden önceki süreçte yurt içi ve yurt dışında beni isteyen birçok kulüp vardı. Bu süreci çok daha iyi değerlendirebilirdim. Fenerbahçe'ye ikinci kez geldiğimde sürecin farklı olacağını düşünerek geldim. Oynayabilecek bir oyuncu olarak geldim ama altyapıdan yetişen Özgür Çek olarak bulunduğumu gördüm. O dönemde Benfica'dan teklif almıştık. Menajerim aracılığıyla bana iletilmişti. O teklifi farklı hayallerim olduğu için değerlendirmedim. Benfica'ya gitmiş olsaydım çok farklı konumlarda olabilirdim. O dönem için pişmanlık değil ama tercih yanlışlığı yaptım. Ankaragücü'nde forma giyerken bana direkt gelen bir teklif yoktu ama başkanımızın Valencia'nın beni istediği ile ilgili bir açıklaması vardı. 19 yaşındaydım ve 5 gol, 6 asist yapmıştım. Menajerimin bana söylediği de Benfica'nın teklifini kabul etseydim, ertesi gün Benfica'ya imza atmaya gidecektim' dedi.

'ALEX, ROBERTO CARLOS, QUARESMA GİBİ ÜST DÜZEY OYUNCULARLA OYNADIM?

Çok önemli oyuncularla birlikte forma giydiğini hatırlatan Çek, 'Sol bek oynadım, sol açık oynadım. Sol bek oynadığım dönemde Fenerbahçe'de Ümit Özat gibi biriyle oynadım ve Ankaragücü'nde de hocam oldu. Roberto Carlos gibi bir isimle birlikte oynama imkanım oldu. Alex bende yeri ayrı olan bir oyuncu. Quaresma'yı sayabilirim. Çok üst düzey oyuncularla oynama fırsatı buldum. Futbolculuk kısımlarına zaten bir şey söyleyemem. Olayın karakter kısımlarına bakıldığı zaman yerli yabancı birçok oyuncuyla oynadım ve çoğu oyuncudan çok daha üstün karakterli olduklarını gördüm. Çok alçak gönüllü, cana yakın olduklarını gördüm. O başarıları kendileri değil de başkalarının kazandığı izlenimi oldu. O futbolcuları o noktaya bu özelliklerinin getirdiğini düşünüyorum. Onlarla oynadığım için kendimi şanslı görüyorum' ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIM İÇİN HER AN HAZIRIM?

Alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyen Özgür Çek, 'U17den başlayarak milli takımın birçok kategorisinde oynadım. Milli takıma sakatlığımdan dolayı Ankaragücü ve Eskişehir'de oynadığım dönem 1-2 kere katılamamıştım. Sonrasında da çok iyi çıkış yakaladığım dönemler de oldu; maalesef tercihte bulunmadılar. Daha 29 yaşındayım ve önümde dolu dolu 3-4 sene olduğunu düşünüyorum. Her an hazırım. Tabii ki benim de ekstra işler yapmam gerekiyor. Orası ülkenin zirvesi ve kolay değil. Bana da bir gün yine o kapı açılır diye ümit ediyorum' dedi.

'ÇOK İYİ HOCALARLARLA ÇALIŞTIM AMA HİKMET HOCANIN YERİ AYRI?

Çalıştığı teknik adamlar içinde Hikmet Karaman'ı ayrı bir yere koyan sol bek oyuncusu, 'Birçok iyi hocayla çalıştım. Aykut Kocaman, Ersun Yanal olsun, yeri bende çok farklıdır, Mustafa Denizli olsun, çok iyi hocalarla çalıştım. 16-17 antrenörle çalışmışım, Hikmet Karaman içlerinde çok farklı bir antrenör. Bu kadar işini seven, araştıran, güncel olarak teknik ve taktik araştırmalar yapan ekstra bir antrenörle çalışmadım. Hikmet hocanın çok daha iyi yerlerde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah o fırsatı bir gün yakalar. Hikmet hocanın yurt içinde veya Avrupa'da çok iyi takımlar çalıştırması isterim. Kendi söylemi de var; 30 sene çalışan ve bir kez küme düşme yaşayan bir teknik adam. Ertesi yıl tekrar lige yükselmiştik. Anadolu takımlarında bu kadar süre çalışıp da 1 kez bunu yaşamak tektir diye düşünüyorum. Zaten o da son hafta ve sıkıntılı bir şekilde olmuştu. O bilgi birikimiyle Hikmet hocanın çok daha iyi takımlarda çalışıp çok büyük işler başaracağına inanıyorum' diye konuştu.

'REZİL OLDUĞUMA MI YANAYIM, ROBERTO CARLOS'U KOŞTURDUĞUMA?

Fenerbahçe forması giyerken Brezilyalı efsaneler Roberto Carlos ve Alex ile yaşadığı anılarını da anlatan Özgür Çek, şunları kaydetti:

'Bir Alex bir de Roberto Carlos ile ilgi anımı anlatayım. Carlos'un çapraza attığı uzun topları hepimiz biliriz. Can (Arat) ağabeyin Portekizcesi vardı ve ondan rica ettim ve bir antrenman sonrasında topa nasıl vuruyor, neresine vuruyor, bana öğretmesini söylemesini istedim. Söyledi ve Carlos da tamam yarın göstereceğim, dedi. Antrenman sonrası da o çağırdı beni, gel çalıştırayım, diye. Bütün gazeteciler de Samandıra'da benim şansıma, antrenman sonrası bekliyor. Bana gösterdiği açıyla normal bir insanın topa vurma şansı yok. Şu anda da düşünüyorum, vurma şansım yok. Bence hiçbir oyuncunun yok. 50-60 metre açıldık, topa vurdum, Carlos'un durduğu yerden 50 metre sağa gitti top. Utandım, topu almak için koştum, Carlos, dur ben alırım, dedi topu almaya gitti. Topa kötü vurduğuma mı yanayım Carlos'u koşturduğuma mı yanayım, dedim. Sonra ikinci kez gösterdiğinde topu Carlos'a gönderdim ve soyunma odasına gittik. Alex öyle bir oyuncu ki iyi ki onunla oynadım. Antrenmanlarda da yaptıklarını görmek de benim için iyi oldu. Çok üst düzey bir oyuncu. Bir gün de Özer Hurmacı, Sezer Öztürk ve ben sahada yürüyorduk. Biz de futbolcuyuz sen de futbolcusun aynı işi yapıyoruz, sen nasıl bu kadar hızlı hareket edebiliyorsun, bizim göremediğimizi görebiliyorsun diye sorduk ona ve şunu söyledi: 'Bu sorduğunuzu Brezilya'da bir televizyon kanalı Ronaldinho'ya da sormuş ve o da, benden daha hızlı düşünen birisi daha var o da Alex, demiş.' Böyle bir anımız vardı. İkisi de çok üst düzey, çok büyük oyunculardı. Onlarla tanışma ve oynama fırsatı yakaladığım için kendimle gurur duyuyorum.?


Recep Niyaz, Fenerbahçe, Özgür Çek, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:39 Kaynak: DHA

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