Özgür Çek resmen Denizlispor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Çek resmen Denizlispor'da - Son Dakika Spor

Özgür Çek resmen Denizlispor'da

6 saat önce

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi transferlerinin ardından son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 senelik kontrat imzaladı.

Özgür Çek resmen Denizlispor'da, System.String[]

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi transferlerinin ardından son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 senelik kontrat imzaladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Ali Çetin, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat ve sportif direktör Burak Özsaraç yer aldı.


Haluk Ulusoy, Trabzonspor, Kasımpaşa, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:49 
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