Özgür Çek resmen Denizlispor'da
6 saat önce
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi transferlerinin ardından son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 senelik kontrat imzaladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi transferlerinin ardından son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile 2.5 senelik kontrat imzaladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Ali Çetin, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat ve sportif direktör Burak Özsaraç yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:49
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