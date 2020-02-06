Özgür Çek: "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Çek: 'Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor

Özgür Çek: "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor"

6 saat önce

Denizlispor'un yeni savunmacısı Özgür Çek, bu haftanın tüm kulüpler için kritik olduğunu kaydederek, "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor.

Özgür Çek:

Denizlispor'un yeni savunmacısı Özgür Çek, bu haftanın tüm kulüpler için kritik olduğunu kaydederek, "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor. Bu hafta bana göre ligin barajının ne olacağının çok daha net belli olacağını düşünüyorum" dedi.


Denizlispor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Çek, "Öncelikle zor bir deplasman. Konyaspor bu ligin hem çok koşan takımlarından bir tanesi hem de özellikle içeride daha fazla topa sahip olan bir takım. Tabi ki zor bir maç bekliyor. Ligin ikinci yarısında zaten sizin de bildiğiniz gibi kolay bir maç yok. Özellikle ikinci yarıda alt tarafta sıkıntılar var, üst taraflarda herkes birbirine yakın. Zor bir deplasman olacak. Umarım Konya deplasmanından puanlarla dönüp moralimizi yükseltmek istiyoruz. Kalan haftalara da umutlu ve olumlu bakmak için oradan puanlarla dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.


"Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor"


Özgür Çek, ligin durumuyla ilgili ise, "Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 37 puan alan takım düşmüştü. Bu sezon özellikle bu hafta bana göre ligin barajının ne olacağının çok daha net belli olacağını düşünüyorum. Bizim çok fazla alt tarafa bakmadan üst tarafa odaklanmamız gerekiyor. O da Konyaspor maçında veya gelecek hafta oynayacağımız Kayserispor, ondan sonra oynayacağımız Kasımpaşa yani hemen hemen alt taraftaki takımlarla oynayacağız. Bu üç haftada alacağımız sonuçlar umarım olumlu olur. Biz de sezon sonuna rahat bir şekilde girmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlispor, Konyaspor, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı
Gol sevincinde cinsel organını gösteren taraftar statlardan men edildi! Galatasaraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan Ali Koç paylaşımı Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:36:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özgür Çek: "Üst tarafa odaklanmamız gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]