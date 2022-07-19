Özgür Ceylan: "Trakya ve Çanakkale Afet Bölgesi İlan Edilmeli Üreticilerin Zararı Karşılanmalı" - Son Dakika
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Özgür Ceylan: "Trakya ve Çanakkale Afet Bölgesi İlan Edilmeli Üreticilerin Zararı Karşılanmalı"

19.07.2022 14:49
Özgür Ceylan: "Trakya ve Çanakkale Afet Bölgesi İlan Edilmeli Üreticilerin Zararı Karşılanmalı"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Trakya'daki çayır tırtılı istilasının Çanakkale'de de görülmeye başladığını belirterek, “Trakya’da ayçiçeği üreticilerinin ocağına incir ağacı dikilmiş durumda. Bütün Trakya ve Çanakkale’yi saran ‘çayır tırtılı’ felaketi artan girdi maliyetleri karşısında zaten ayakta kalmakta zorlanan üreticiyi perişan etti. Trakya ve Çanakkale afet bölgesi ilan edilmeli, üreticilerin uğradığı zarar karşılanmalıdır” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Trakya'daki çayır tırtılı istilasının Çanakkale'de de görülmeye başladığını belirterek, "Trakya'da ayçiçeği üreticilerinin ocağına incir ağacı dikilmiş durumda. Bütün Trakya ve Çanakkale'yi saran 'çayır tırtılı' felaketi artan girdi maliyetleri karşısında zaten ayakta kalmakta zorlanan üreticiyi perişan etti. Trakya ve Çanakkale afet bölgesi ilan edilmeli, üreticilerin uğradığı zarar karşılanmalıdır" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, çayır tırtılı istilasının Trakya'nın ardından Çanakkale'de de görüldüğünü açıkladı. Ceylan, dün konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Trakya'da ayçiçeği üreticilerinin ocağına incir ağacı dikilmiş durumda. Bütün Trakya ve Çanakkale'yi saran 'Çayır Tırtılı' felaketi artan girdi maliyetleri karşısında zaten ayakta kalmakta zorlanan üreticiyi perişan etti. Tarım Bakanlığı mücadeleye daha etkin katılmalıdır. Ayçiçek ekim alanlarında yaşanan çayır tırtılı istilası giderek büyüyor. Günlerdir Trakya üreticisini perişan eden çayır tırtılı şimdi Çanakkale'de de görülmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı, çayır tırtılına karşı drone ile ilaçlama operasyonunun devam ettiğini söylüyor.

"TRAKYA VE ÇANAKKALE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ ÜRETİCİLERİN ZARARI KARŞILANMALI"

Yaşanan durum tam anlamıyla bir felaket bir afettir. Çiftçinin elinde zirai mücadele yürütebilecek aparatlar mevcut değil. Bölgede yeterli drone olmadığı, drona ulaşabilenlerin de ücreti kendilerinin ödediği söyleniyor. Devlet çiftçinin yanında olmalı bu masrafı karşılamalıdır. Tarım Bakanlığı tek elden ve ücreti devlet tarafından karşılanmak şartıyla çayır tırtılına karşı mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmeli, başka bölgelere sıçraması önlenmelidir. Trakya ve Çanakkale afet bölgesi ilan edilmeli, üreticilerin uğradığı zarar karşılanmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Trakya Bölgesi, Özgür Ceylan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Ceylan: 'Trakya ve Çanakkale Afet Bölgesi İlan Edilmeli Üreticilerin Zararı Karşılanmalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Ceylan: "Trakya ve Çanakkale Afet Bölgesi İlan Edilmeli Üreticilerin Zararı Karşılanmalı" - Son Dakika
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