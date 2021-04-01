Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu - Son Dakika

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu

01.04.2021 18:45
Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu, System.String[]

Ekonomi gündemi, İstanbul Sözleşmesi ve müziğe dair bir video çeken sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, takipçilerine Özgür Demirtaş'ı önerdi! Videosunda Demirtaş'ı yeni keşfettiğini kaydeden Özaslan, sözleriyle sosyal medyanın alay konusu oldu.

Sansasyonel açıklamaları ve ilginç reklam çalışmaları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Youtube kanalında İstanbul Sözleşmesi, ekonomi, Türkçe rapçiler konulu bir video çekti.

"ŞÖYLE BİR KANAL KEŞFETTİM"

Makyaj videoları ile tanınan ancak çektiği bu video ile farklı bir formata imza atan Özaslan, takipçilerine yeni keşfettiği Türk finans profesörü Özgür Demirtaş'ı önerdi. Özaslan o anları, "Şöyle bir kanal keşfettim, Özgür Demirtaş diye çok bilgilendirici, çok da tatlı anlattığı bir sürü farklı konu hakkında gerçekten bilgi edinebileceğiniz bir kanalı var. Birazcık ben orayı izlemeye başladım kendimi eğitmek adına" sözleriyle kayda geçti. Ancak Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Kullanıcılar, Özaslan'ın bu geç keşfini ti'ye alarak eleştirilerde bulundu.

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu

Özgür Demirtaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor         
18:38
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi         
17:48
Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı         
17:35
Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu         
17:18
Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen Beyza'dan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen Beyza'dan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum         
16:39
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı         
15:30
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu         
13:49
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 19:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei