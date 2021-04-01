Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu
01.04.2021 18:45
Ekonomi gündemi, İstanbul Sözleşmesi ve müziğe dair bir video çeken sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, takipçilerine Özgür Demirtaş'ı önerdi! Videosunda Demirtaş'ı yeni keşfettiğini kaydeden Özaslan, sözleriyle sosyal medyanın alay konusu oldu.
Sansasyonel açıklamaları ve ilginç reklam çalışmaları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Youtube kanalında İstanbul Sözleşmesi, ekonomi, Türkçe rapçiler konulu bir video çekti.
"ŞÖYLE BİR KANAL KEŞFETTİM"
Makyaj videoları ile tanınan ancak çektiği bu video ile farklı bir formata imza atan Özaslan, takipçilerine yeni keşfettiği Türk finans profesörü Özgür Demirtaş'ı önerdi. Özaslan o anları, "Şöyle bir kanal keşfettim, Özgür Demirtaş diye çok bilgilendirici, çok da tatlı anlattığı bir sürü farklı konu hakkında gerçekten bilgi edinebileceğiniz bir kanalı var. Birazcık ben orayı izlemeye başladım kendimi eğitmek adına" sözleriyle kayda geçti. Ancak Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Kullanıcılar, Özaslan'ın bu geç keşfini ti'ye alarak eleştirilerde bulundu.
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