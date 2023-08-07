Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi - Son Dakika
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Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi

07.08.2023 18:28

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mikonos Adası'ndaki tatilinden paylaştığı görüntüler üzerine gazeteci Buket Aydın ile yaşanan atışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Demirtaş'ın Aydın'a yönelik yaptığı üstü kapalı "Kredi kartım bana ait" göndermesi ile tartışma büyüdü.

Buket Aydın, ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mikonos tatilinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" yorumunda bulununca ortalık karıştı. Aydın'ın geçmişte yaptığı kredi kartı açıklamalarına üstü kapalı gönderme yapan Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" ifadelerini kullandı. Buket Aydın ise, "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. Kaliteni bir tweetimle ortaya çıkardım. Yalaka ve beynini kiraya vermiş muhaliflerin seni övmesi gerçeği değiştirmez" yanıtını verdi.

"HİÇ ÇEŞME'YE GİTMEMİŞ HERHALDE"

Ekonomist Özgür Demirtaş ile gazeteci Buket Aydın'ın Twitter'daki atışması sosyal medyanın gündemine oturduğu. Mikonos Adası'nda tatil yapan Özgür Demirtaş, katıldığı bir partiden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Buket Aydın, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" notunu düştü.

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

"KREDİ KARTIM BANA AİT"

Aydın'ın bu sözlerinin ardından ortalık karıştı. Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronumun kredi kartını kullanıyorum" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi.

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

"ALLAH'IN İŞİNE BAK BUGÜN DE ÇEŞME'DEYİM"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, Çeşme'de olduğunu söyledi. Demirtaş, "İster Mykonos da kullanırım ister Çeşme'de… Allah'ın işine bak bugün de Çeşmedeyim…" dedi.

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

AYDIN'DAN DEMİRTAŞ'A SERT YANIT

Aydın'ın Demirtaş'a yanıtı sert oldu. Aydın, şunları söyledi: "Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim.

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

"PARALARI NERELERE YALTAKLANARAK KAZANIYORSUN O BELİRSİZ"

Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca Özgür Demirtaş, kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz :) zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye'de hiç bir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. Demirtaş ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar."

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

"BİR DAHA TANIMADIĞIN İNSANLARA LAF ETME"

Demirtaş ise Buket Aydın'a şu yanıtı verdi: "Buket, Benim iki kulağımın arasında bir organ var adına beyin diyorlar. Ben onu kullanarak para kazanıyorum. Bu mesajı da sana Çeşme'den yazıyorum. Şansa bak. Sana söyleyebileyim diye bugün Çeşme'de olmam güzel tesadüf. Bir daha tanımadığın insanlara laf etme. Yanıtını alırsın."

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

"YALAKA VE BEYNİNİ KİRAYA VERMİŞ MUHALİFLERİN SENİ ÖVMESİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ"

Son bir paylaşım daha yapan Buket Aydın, şunları söyledi: "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. O çok övündüğün organın; övündüğün kadar çalışmıyor hani iki kulağının arasında olan. Kaliteni bir tweetimle ortaya çıkardım. Yalaka ve beynini kiraya vermiş muhaliflerin seni övmesi gerçeği değiştirmez…"

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi
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Özgür Demirtaş, Buket Aydın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi - Son Dakika
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