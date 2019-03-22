Son Dakika Haberleri: Özgür'den "Küpe Affı" Uyarısı

Özgür'den "Küpe Affı" Uyarısı

11 dakika önce

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine küpe affının 31 Mart'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Özgür'den
Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine küpe affının 31 Mart'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Özgür, AA muhabirine, küpesiz Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 31 Mart'a kadar küpe taktırmaları halinde cezai işlem uygulanmayacağını söyledi.

Yetiştiricilere mağdur olmamaları için 31 Mart'a kadar hayvanlarına küpe taktırmalarını öneren Özgür, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan sahipleri 31 Mart'a kadar küpesiz hayvanlarına küpe taktırarak kayıt sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak." dedi.

Özgür, ellerinde kulak küpesi bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Kavak, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:18:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özgür'den "Küpe Affı" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]