Özgür'den "Küpe Affı" Uyarısı

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine küpe affının 31 Mart'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine küpe affının 31 Mart'ta sona ereceği uyarısında bulundu.



Özgür, AA muhabirine, küpesiz Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara 31 Mart'a kadar küpe taktırmaları halinde cezai işlem uygulanmayacağını söyledi.



Yetiştiricilere mağdur olmamaları için 31 Mart'a kadar hayvanlarına küpe taktırmalarını öneren Özgür, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan sahipleri 31 Mart'a kadar küpesiz hayvanlarına küpe taktırarak kayıt sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak." dedi.



Özgür, ellerinde kulak küpesi bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak

AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi

Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip