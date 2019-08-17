Son Dakika Haberleri: Özgür Doğramacı: "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu"
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Özgür Doğramacı: "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu"

7 dakika önce

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Yardımcı Antrenör Özgür Doğramacı, "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu" dedi.

Özgür Doğramacı:
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Yardımcı Antrenör Özgür Doğramacı, "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu" dedi.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğramacı, "Sezonun ilk haftası, ilk maçı, ilk yarı bize yakışmayan ve 10 kişi bir oyun 10 kişi kaldığımızda yapacaklarımızı yapamayan bir takım olduk. İkinci yarı daha atak oynamaya çalışıp risk aldık, pozisyonda ürettik aslında kazanabilirdik ama olmadı. İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu. Hayırlısı demek lazım, analiz yapıp eksiklerimizi kontrol edip gidereceğiz" dedi. - ANKARA
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
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