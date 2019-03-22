Son Dakika Haberleri: Özgür Dünya Fragman

Özgür Dünya Fragman

1 saat önce

Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir.

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Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır...
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:02 

Genç, Sinema
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