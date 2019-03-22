Özgür Dünya Fragman
1 saat önce
Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir.
Genç
bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır...
Son Dakika
» Sinema
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:02
Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek
Müge Anlı'da Cinayete Azmettirdiği Söylenen Gülben Ergen, Sessizliğini Bozdu
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Beren Saat'le Boşanacakları Söylenen Kenan Doğulu'dan Duygusal Paylaşım