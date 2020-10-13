DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

13.10.2020 10:44
DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Özgür Duran'ın annesi: 14 Şubat'a evlilik için günü almıştı KONYA'da, Kadir Şeker tarafından sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülerek kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Duran, oğlu ile Ayşe Dırla'nın evlenmek için 14 Şubat tarihine gün...

Özgür Duran'ın annesi: 14 Şubat'a evlilik için günü almıştı

KONYA'da, Kadir Şeker tarafından sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülerek kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Duran, oğlu ile Ayşe Dırla'nın evlenmek için 14 Şubat tarihine gün aldıklarını söyledi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gidip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORSoruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'14 ŞUBAT'TA EVLENECEKTİ'Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Duran, oğlunun tek hayalinin bir yuva kurmak olduğunu belirterek, "Ama kuramadı, nasip olmadı. Oğlum Ayşe Dırla ile 14 Şubat'ta evlenecekti, nikah günü almışlardı. Damatlığını giyerek provasını da yapmış ama damatlığını göremedim. Gencecik mezara koydum. Benim çocuğum kimseye bir şey yapmamıştı" dedi.

'AĞABEYİMİN DÜĞÜNÜNÜ GÖRECEEKTİM'

Agabeyi Özgür Duran'ın 14 Şubat tarihinde evlenmek için gün aldığını söyleyen Remzi Duran ise, "Bu olaylar olmasaydı ben ağabeyimin düğününü görecektim. 24 Kasım'da Konya'da ağabeyimin yanına giderek orada kalmıştım. Çok mutlu ve huzurluydu. Her ailede olacak şekilde ufak tefek tartışmalar vardı. Ağabeyim bana, 'Mümkünse, Allah nasip ederse amca olacaksın. Biz evleneceğiz' demişti. '14 Şubat Sevgililer Günü'ne gün alacağız' demişti. 'Hakkında hayırlısı neyse o olsun' dedim. Biz o günleri, halini göremedik. Ben belim dikişli dikişli giderek, ceset torbasında Antalya'ya getirdim. Biz sadece adil yargılama istiyoruz" diye konuştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 5
DHA YURT BÜLTENİ - 5
DHA YURT BÜLTENİ - 5
DHA YURT BÜLTENİ - 5
DHA YURT BÜLTENİ - 5

kadir şeker, 14 şubat, Evlilik, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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