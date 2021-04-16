Özgür Duran'ın annesi: "Benim çocuğum sabıkalı diye ölümü hak etmedi" - Son Dakika

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Konu ile ilgili konuşan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Yerinde bir karardı. Yine de verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum. Benim isteğim Kadir'in müebbet alması" dedi.

5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Konya Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. İki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gitti. İstinaf verdiği kararıyla iki tarafın da istinaf taleplerini reddedip Kadir Şeker'e verilen cezayı onadı.

"Kadir, müebbet alınca içimin yangını sönecek"

Kadir'in müebbet almasını istediğini belirten Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Dün doğum günümdü, hüzünlü günümdü. Biranda cezayı duyunca sevindim. Oğlum öleli 1 yıl 2 ay oldu. İçimin yangını geçmemişti, cezayı duyunca içim biraz rahatladı. Verilen ceza zaten azdı. Biz az diye itiraz etmiştik, onlar çok diye itiraz etmişti. İstinaf onamış, göndermiş cezayı. Demek ki Kadir'in suçlu olduğunu onlarda fark etti. Adalet var, yok değil. Yerinde bir karardı. Yine de verilen cezanın az olduğunu biliyorum. Benim isteğim Kadir'in müebbet alması. Halen planlayarak, tasarlayarak öldürdüklerine inanıyorum. Kadir, müebbet alınca içimin yangını sönecek. Acım dinmiyor, ömrümün sonuna kadar bu acıyı yaşayacağım. Çocuğumun öldüğüne inanamıyorum, inanasım gelmiyor. Her gün rüyama giriyor Özgür" diye konuştu.

"Son nefesime kadar uğraşacağım"

Özgür Duran'ın sonuna kadar arkasında olduğunu belirten annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Davanın ilerleyen süreçlerinde gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Sonuna kadar uğraşacağım. Kafam kopsa da son nefesime kadar uğraşacağım. Evladımın da sonuna kadar arkasındayım. Özgür'le gurur duyuyorum. Benim evladım yanlış bir şey yapmadı. Kimseye kötü bir söz söylemek istememiş. O anda zaten alkollüymüş. Alkolün etkisi ile birbirlerine giriyorlar. Kadir'i defalarca uyarıyor Özgür. Kadir, nikahına kadar karışıyor. Kalbinden öldürüyor oğlumu" şeklinde konuştu.

"Benim çocuğum sabıkalı diye ölümü hak etmedi"

Özgür Duran'ın sabıkalı olduğu için ölümü hak etmediğini söyleyen annesi Dalkılınç, "Katili kahraman ilan ettiler. Benim çocuğum sabıkalı diye ölümü hak etmedi. Sabıkalı diye sokak ortasında bıçak yemeyi hak etmedi Özgür. Yargıtaya gönderdik, itiraz ettik. Müebbet almasını istiyoruz Kadir'in. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Son nefesime kadar bu olayın takipçisiyim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA