Özgür Duran'ın kardeşi, bıçaklama olayında gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika
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Özgür Duran'ın kardeşi, bıçaklama olayında gözaltına alınıp serbest bırakıldı

6 saat önce

KONYA'da Kadir Şeker'in bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın da Antalya'da karıştığı bıçakla yaralama olayından sonra gözaltına alındığı ve serbest kaldığı ortaya çıktı.

Özgür Duran'ın kardeşi, bıçaklama olayında gözaltına alınıp serbest bırakıldı, System.String[]

KONYA'da Kadir Şeker'in bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'ın da Antalya'da karıştığı bıçakla yaralama olayından sonra gözaltına alındığı ve serbest kaldığı ortaya çıktı.

Olay, 7 Şubat gecesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda saat 05.50 sıralarında meydana geldi. Konya'da, Kadir Şeker'in çıkan tartışma ve arbede sonucu bıçakla yaralayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın kardeşi Gökhan Duran, mahallede arkadaşı Emre B. ile birlikteyken, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen Ahmet Deniz ile tartışmaya başladı. İddiaya göre Emre B. uyarıları dikkate almayan Ahmet Deniz ile kavgaya tutuştu. Üzerindeki bıçakla Ahmet Deniz'i bıçaklayan Emre B., arkadaşı Gökhan Duran ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı.Gökhan Duran polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kalırken, Emre B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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