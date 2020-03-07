Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: 'Altay pes etmiyor' - Son Dakika Spor

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

6 saat önce

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 1-1'lik Menemenspor maçından sonra camiaya birlik çağrısında bulunarak yaşanan beklenmedik puan kaybına rağmen Süper Lig hedefinden ayrılmayacaklarını yineledi.

Özgür Ekmekçioğlu:

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 1-1'lik Menemenspor maçından sonra camiaya birlik çağrısında bulunarak yaşanan beklenmedik puan kaybına rağmen Süper Lig hedefinden ayrılmayacaklarını yineledi.


Menemen derbisinde üstün oyununa rağmen 2 puan kaybeden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu zirve yarışına sonuna kadar tutunacaklarını belirtti. Ekmekçioğlu, zorlu derbi sonrası kişisel sosyal medya hesabından, Altay'ın 3. ve 2. Ligde kazandığı şampiyonluklarla özdeşleşen #bizimbirhayalimizvar etiketiyle şu mesajı paylaştı: "Bütün engellere rağmen, bize karşıt yapılanlara rağmen, kalbi çapraz atanlara inat ant içerim ki sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız! İnanacağız."


"Oyuncular üzgün fakat inançlı"


Menemen beraberliği sonrası izin kullanmadan Salı günü oynanacak Hatay maçının hazırlıklarına start veren Altay'da kaptan Özgür Özkaya ise Altay'ı hak ettiği Süper Lig hedefine taşıyacaklarını söyledi. Özkaya, "Menemenspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası çok üzgünüz. Ancak unutulmaması gerekir ki Mayıs'ın ilk haftasına kadar oynanacak daha 8 maç ve toplanabilecek 24 puan var. Bu 8 maçta maksimum puanı toplayacak ve Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz. İlk 2 olmazsa bile play off sıralamasından Süper Lig biletini mutlaka alacağız" dedi.


Hilmi Bozok: "Pes etmek yok"


Öncelikli hedefin ligdeki hızlandırılmış fikstürü kayıpsız geçmek olduğunu söyleyen Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da, "Salı günü Hatayspor, Cumartesi ise Karagümrük deplasmanında kazanarak yeniden süper ligin en güçlü adayı olmak istiyoruz. İlk etapta 10 bin kart hedefiyle camiada Passolig seferberliği başlattık. Sayının hızla artması umut verici. Bu sinerjiyi Salı günü Doğanlar Stadı'nda göreceğimize inancım tam. Hatay maçı Büyük taraftarımızın da desteğiyle çıkış maçımız olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

Menemen, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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