Özgür Ekmekçioğlu: "Liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: 'Liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam...' - Son Dakika Spor

Özgür Ekmekçioğlu: "Liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam..."

6 saat önce

Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının etkisini göstermeye başladığı andan itibaren tüm önlemlerin en üst seviyede alındığını dile getirdi.

Özgür Ekmekçioğlu:

Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının etkisini göstermeye başladığı andan itibaren tüm önlemlerin en üst seviyede alındığını dile getirdi.


Salgında Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini aktaran Ekmekçioğlu, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda yapılan görüşmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile devamlı görüşüyoruz. Liglerin oynanacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Avrupa'da da olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Yine bu süreçte bazı ülkelerin ligleri şu anki haliyle tescil etmeyi düşünmesi UEFA tarafından tepkiyle karşılandı. Bu demek oluyor ki ligler bir şekilde oynanacak. Bilim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulüplerle görüşmeler sürüyor. Haziran başı veya ortasında ligler oynanacak gibi gözüküyor. Öncelikli olarak tabii ki insan sağlığı geliyor. O yüzden maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konuşuluyor. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam."


- "Hedefimiz kesinlikle Süper Lig"


TFF 1. Lig'de bu sezonki yarışın çok heyecanlı geçtiğine ve takımlar arasında puan farkının az olduğuna değinen Ekmekçioğlu, "Kalan 6 maçta her an her şey olabilir. Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir hava yakalamıştık. Kalan 6 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig'e çıkıp, kulübümüzü eski günlere döndürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı inşaatının sürdüğünü ve gelecek sezon maçlarını burada oynamayı hedeflediklerini bildirdi.


Takımın önemli golcülerinden Marco Paixao'nun durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ekmekçioğlu, oyuncunun takımda kalacağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.


Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:56 

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