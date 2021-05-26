Özgür Ekmekçioğlu: "Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak" - Son Dakika

Özgür Ekmekçioğlu: "Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak"

26.05.2021 23:35

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig'e çıkmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Biz Süper Lig'de kalıcı, ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini tekrar ön plana çıkartamaya çalışan bir Altay izleteceğiz" dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig'e çıkmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Biz Süper Lig'de kalıcı, ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini tekrar ön plana çıkartamaya çalışan bir Altay izleteceğiz" dedi.

TFF 1.Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek finale yükselen Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Paha biçilemez bir mutluluk yaşadığını belirten Başkan Ekmekçioğlu, "Emek verdiğiniz, üzerine yoğun ilgi gösterdiğiniz şeyin karşılığını almak hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir. Biz 5 senedir bu işle mücadele diyoruz. 3. Lig'den aldık buralara geldik. 18 yıl sonra lige döndük ama başka güzel bir şey de Mustafa Denizli ile beraber döndük. 38 yıl sonra kulübe geldi ve ilk defa çalıştırdı takımı. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir kulübün başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Günler sonra ilk defa taraftarlımızla maç izledik. Bunun ayrı mutluluğunu yaşıyorum. Benim için paha biçilemez mutluluk verici bir gün oldu" dedi. Teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin kendisinin istediği sürece görevde kalacağını belirten Başkan Ekmekçioğlu, "Mustafa hocamız bu kulübün bir yerinde olup olmayacağı ile ilgili bir soru olamaz o bu kulüpte her zaman var olacak. Devam etmek istediği sürece devam edecek. Bunu konuşmamıza gerek bile yok" ifadelerini kullandı.

"Ayakları yere basan Altay olacak"

Ayakları yere basan bir Altay'ı Süper Lig'de izleteceklerini söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, "Biz Süper Lig'de kalıcı, ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini tekrar ön plana çıkartamaya çalışan bir Altay izleteceğiz. Çok üst düzey transferlerdense bizim hedeflediğimiz planlamalar daha reel olacak" dedi. Süper Lig'e 2003 yılında İstanbul'da veda eden ve yine İstanbul'da takımın lige çıkmasını değerlendiren Başkan Ekmekçioğlu, "Ben kaderci bir insanım. Kadere inanırım. Saatte bile kuruluş yıl dönümümüz 19.14'ü yakalarım. Kader bize onu yaşattı bugün de iki İzmir takımı karşılaştı. Çok güzel bir galibiyet oldu. Kader bize bunun çok sinyalini verdi. Biz de bunun peşinden koştuk" açıklamasını yaptı.

"İzmir ekipleri ile birlik içindeyiz"

İzmir kulüpleri ile birlik içinde çalıştıklarını da belirten Başkan Ekmekçioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Kulüpler Birliği Vakfımız var. Biz bir çalışma yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Burada farklı partilerden milletvekilleri ve belediye başkanları aynı karede fotoğraf verdik. Bu da güzel İzmir'in bir karesi oldu. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara, Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Federasyon Başkanımıza, eski Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimize, her zaman yanımızda olan milletvekillerimize, belediye başkanımıza basın mensuplarına camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak
Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak
Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak
Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: 'Süper Lig'de kalıcı ve ayakları yere basan Altay olacak' - Son Dakika Spor


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