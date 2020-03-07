Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz - Son Dakika Spor

Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz

6 saat önce

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada Menemenspor beraberliğine rağmen zirve yarışından kopmayacaklarını, kalan maçlara odaklandıklarını ifade etti.

Özgür Ekmekçioğlu: Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz, System.String[]

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada Menemenspor beraberliğine rağmen zirve yarışından kopmayacaklarını, kalan maçlara odaklandıklarını ifade etti.


Ekmekçioğlu, "Bütün engellere rağmen, bize karşı yapılanlara rağmen, kalbi çapraz atanlara inat ant içerim ki sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.


Takım kaptanı Özgür Özkaya da Altay'ı hak ettiği Süper Lig hedefine taşıyacaklarını belirtti. Menemenspor karşısında kaybettikleri 2 puan için çok üzgün olduklarını bildiren Özgür Özkaya, şunları kaydetti:


"Unutulmaması gerekir ki mayısın ilk haftasına kadar oynanacak daha 8 maç ve toplanabilecek 24 puan var. Bu 8 maçta maksimum puanı toplayacak ve Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz. İlk 2 olmazsa bile play-off'tan Süper Lig biletini mutlaka alacağız."


Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok da salı günü İzmir'de Hatayspor'u konuk ettikten sonra cumartesi günü Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İlk etapta 10 bin kart hedefiyle camiada passolig seferberliği başlattık. Sayının hızla artması umut verici. Bu sinerjiyi salı günü Doğanlar Stadı'nda göreceğimize inancım tam. Hatayspor maçı büyük taraftarımızın da desteğiyle çıkış maçımız olacak." ifadelerini kullandı.


Özgür Özkaya, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:44 
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