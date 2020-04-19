Özgür Ekmekçioğlu: "TFF'den organizasyon açıklaması bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: 'TFF'den organizasyon açıklaması bekliyoruz' - Son Dakika Spor

Özgür Ekmekçioğlu: "TFF'den organizasyon açıklaması bekliyoruz"

14 dakika önce

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, korona virüsü salgınından dolayı ara verilen liglerin tamamlanarak sona ermesi gerektiğini ve TFF'den organizasyon anlamında da açıklama beklediklerini söyledi.

Özgür Ekmekçioğlu:

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, korona virüsü salgınından dolayı ara verilen liglerin tamamlanarak sona ermesi gerektiğini ve TFF'den organizasyon anlamında da açıklama beklediklerini söyledi.

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge yerel bir radyo kanalında bir programa katıldı. Programda konuşan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaşanan korona virüsü salgını sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Futbolcularda ve kulüpte şu ana kadar korona virüsü vakasına rastlanmadığını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, futbolcuların zaman zaman evlerinde bazense bireysel olarak tesislerde çalışmaya devam ettiklerini söylerken, kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

TFF'den açıklama bekleniyor

Başkan Ekmekçioğlu, yaşanan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) organizasyon anlamında bazı açıklamalar beklediklerini söyleyerek, "Ligler ne zaman başlayacak, 30 Mayıs'ta sona erecek kontratların durumu ne olacak gibi. Yabancı oyuncular yaşanan korona virüsü olayında ailelerinin yanına dönmek istediler, yurt dışı uçuşları iptal olunca zorunlu olarak kaldılar. Liglerin eylül ayında başlaması geç olur. Bir şekilde bu maçların oynanması gerekiyor ve bu durum sonsuza kadar böyle gidemez. Gerek havaların iyileşmesi gerekse toplumun bu sürece uyum sağlamasından dolayı bu sürecin kısa sürede biteceğine inanıyorum. Nüfusumuzun Avrupa'ya göre genç ve dinamik olması da sürecin olumlu yönde gitmesine katkı sunuyor" dedi.

"En doğru kararı hükümet verecektir"

Ekmekçioğlu, Türkiye'nin sağlık alt yapısının iyi olduğunu ve şehir hastaneleri yatırımlarının doğru olduğunun bu süreçle beraber ortaya çıktığını söylerken, bazı kesimler tarafından dile getirilen 'Maçlar Antalya'da oynansın' görüşünü de, "Antalya'da oynanması yerine İzmir'de oynanabilir. Herkes kendi evinde oynamak istemesi en doğal haktır. Bu konuda en doğru kararı hükümet verecektir" sözleriyle değerlendirdi.

"Süper Lig'de İzmir derbisi oynayalım"

Öte yandan Başkan Ekmekçioğlu'nun canlı yayındaki 'Buradan bir derbi çıkar ama' sözlerine Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Güzel bir derbi olur. Keşke çıksa" şeklinde karşılık verdi. Ekmekçioğlu, "Kısmet olsa önümüzdeki sezon bir derbi yapsak. Ne güzel olur. Süper Lig de bir derbi yapalım" diyerek Altay'ın Süper Lig iddiasını bir kez daha yineledi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:36 Kaynak: İHA

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