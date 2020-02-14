Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat - Son Dakika
Son Dakika Dünya Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat - Son Dakika Dünya

Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat

6 saat önce

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.

Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat, System.String[]

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından görülen 16. duruşmada, 9 sanığın yargılandığı dava cuma günü karara bağlandı.

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Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:47 
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