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Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat
6 saat önce
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından görülen 16. duruşmada, 9 sanığın yargılandığı dava cuma günü karara bağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:47
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