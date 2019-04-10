Özgür Gündem Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkındaki Dava

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 9 sanığın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılandığı davada, başka bir suçtan hüküm giyen...

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 9 sanığın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılandığı davada, başka bir suçtan hüküm giyen tutuklu sanık Kemal Sancılı'nın infazının başlaması nedeniyle bu davadan tahliyesine karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12. duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Sancılı ve tutuksuz sanık Eren Keskin katıldı. Diğer sanıklar Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya, Ragıp Zarakolu ve Bilge Oykut'u ise avukatları temsil etti.



Duruşmada beyanı alınan sanık ve sanık avukatları, beraat talebinde bulundu.



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kemal Sancılı'nın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dava kapsamında aldığı mahkumiyet kararının 17 Ocak 2019 tarihinde kesinleştiği ve infaza başlandığı gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmetti.



Sanıklardan Eren Keskin'in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dava kapsamında yargılandığını belirten heyet, Keskin'in dosyasını ayırarak birleştirilmesi istemiyle bu mahkemeye gönderilmesini karara bağladı.



Dava dosyasının, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.



İddianameden



İddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Söz konusu gazetenin yayın politikasının "Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek" olduğu belirtilen iddianamede, terör örgütü PKK ve KCK'nın yöneticilerinin görüşlerine yer verilerek, gazetede terör örgütünün propagandasının yapıldığı aktarılıyor.



İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 Kasım'da verdiği kararla, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak" suçundan tahliyesine, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.



Davanın 29 Aralık 2016 tarihli ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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