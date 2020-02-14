Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada karar - Son Dakika

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16. duruşmaya, sanıklar Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı, Bilir Kaya ve Eren Keskin katıldı. Aslı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları, mütalaaya karşı son savunmalarını yaparak, beraat talep etti.

Aslı Erdoğan ile ilgili "düşme" kararı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan hakkındaki iddiaya konu yazıların tarihiyle suça konu edilen iddianame tarihi arasında, 5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçtiğini ifade etti.

Bu gerekçeyle sanık Aslı Erdoğan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın düşmesine karar veren mahkeme, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Erdoğan'ın beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında da "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlemediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle beraat kararı vererek, Erdoğan, Alpay ve Aykut'un, özgürlüklerinin kısıtlanması nedeniyle zararlarını kararın kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edebileceklerini hatırlattı.

Ayırma kararları

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri bulunan ve savunmaları alınamayan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini kararlaştırdı.

Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya'nın avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talep ettiklerini belirten heyet, bu sanıklar yönünden de dosyanın ayrılması ve yargılamanın başka bir esas üzerinden devam etmesi hükmü kurdu.

Mütalaada hapis cezası talep edilmişti

Duruşma savcısı Hakan Gökalp Uçan tarafından hazırlanan mütalaada, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 27 Mart 2016 tarihinden itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapan sanık İnan Kızılkaya ve bu gazetede farklı tarihlerde yazılar yazan Aslı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili suçlamalar belirtilmişti.

Gazetede yayın danışma kurulu üyeliği yapan Bilge Aykut hakkında "karar verilmesine yer olmadığı", Necmiye Alpay hakkında da yazısında propaganda ögelerine rastlanmadığı gerekçesiyle "beraat" hükmü kurulması istenen mütalaada, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya'nın da "zincirleme şekilde basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Tüm sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatinin istendiği mütalaada, savunması alınamayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu yönünden dosyanın ayrılması istenmişti.