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Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada Aslı Erdoğan'a beraat - Son Dakika

Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada Aslı Erdoğan'a beraat

10.02.2022 18:25
Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada Aslı Erdoğan'a beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan hakkında daha önce "düşme" kararı verilen "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası bu kez beraat hükmü kuruldu.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan hakkında daha önce "düşme" kararı verilen "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası bu kez beraat hükmü kuruldu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Aslı Erdoğan'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada beyanda bulunan sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Aslı Erdoğan ile ilgili "düşme" kararı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davaya ilişkin kararını 14 Şubat 2020'de açıklamış, Aslı Erdoğan hakkındaki iddiaya konu yazıların tarihi ile suça konu edilen iddianame tarihi arasında, 5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçtiği ifade edilmişti.

Bu gerekçeyle sanık Aslı Erdoğan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın düşmesine karar veren heyet, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Erdoğan'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından beraat, haklarında yakalama emri bulunan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu hakkında da ayırma hükmü kurmuştu.

Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya yönünden de dosya ayrılmıştı.

İstinaftan bozma

Aslı Erdoğan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Erdoğan hakkında verilen "düşme" kararını, internetle ilgili yayınlarda yeterli araştırma yapılmadığı ve buradaki yayınların iddianame tarihinden sonra geçen süresinin 4 aylık yasal süreden fazla olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

Yeniden yargılama yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, süreçte Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünden rapor almıştı. Raporda, dava konusu yazıların kopyalandığı bazı blog siteleri hariç internetteki başka mecralarda yayımlanmadığı tespitine yer verilmişti.

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Özgür Gündem, Aslı Erdoğan, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada Aslı Erdoğan'a beraat - Son Dakika


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