"Özgür Kanatlar" Resim Sergisi İzlenime Açıldı

6 MART ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SERGİ ZİYARETE AÇIK

Geçmişin izlerinin bulunduğu ve tarihin en güzel şekilde yansıtıldığı, birçok kültür etkinliğin merkezi konumuna gelen Kent Müzesinin 109'uncu sergisi bugün açıldı. Genç ressam Aslıhan Tiryaki'nin realistik(resmi gerçekçi bir şekilde yansıtan teknik) tarzda oluşturduğu 40 adet kuş resminden oluşan "Özgür Kanatlar" isimli sergisi bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesinde izlenime sunuldu. Toplamda 10 aylık zaman dilimini içerisinde oluşturduğu çalışmalardan oluşan sergi, 06 Mart Çarşamba gününe kadar ilçe halkının ziyaretine açık olacak.

"RESİM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Serginin açılış törenine İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili meclis üyeleri, yöneticiler ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan genç ressam Aslıhan Tiryaki, konuşmasına İnegöl Belediyesine kendisine sergi açılması için sağladıkları olanak için teşekkür ederek başladı. Tiryaki, "Bugün çok heyecanlıyım. Beni böylesi anlamlı bir günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sergide, 40 adet realistik tarzda kuş resminden oluşan eserlerim mevcut. Realistik, resmi gerçekçi bir şekilde yansıtan bir teknik. Çalışmalar toplamda 10 aylık bir zaman dilimini kapsamakta. İnşallah uzun yıllar resim yapmaya devam edeceğim" dedi.

"KENT MÜZEMİZ İNEGÖL'DE AÇILAN SERGİLERİN MERKEZİ KONUMUNA GELDİ"

Belediye Başkanı Alper Taban da açılış öncesi bir konuşma yaptı. Yine bu doğal ve güzel mekanın içerisinde bir sergi açılışı için birlikte olduklarını belirten Taban, "Kent müzemizi dolu dolu yaşatıyoruz. Müzeye gelen her bir vatandaş burada İnegöl'e ait, büyüklerine ve kendi yaşamına ait bir şey bulabiliyor. Ayrıca birçok kültür etkinliğinin merkezi haline gelen Kent Müzemiz, İnegöl'de açılan sergilerin merkezi konumuna da gelmiştir" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTEN MEZARA KADAR HER ALANDA VARIZ"

Beşikten Mezara kadar her alanda var olduklarını ifade eden Başkan Taban, "Bebek dünyaya geliyor hoş geldin bebek diyoruz. Anne-babanın mutluluğuna ortak oluyoruz. Allah göstermesin ölüm olduğunda da ailelerimizin yanında acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun yanında eğitimden spora kültür sanattan diğer bir birçok alanda da vatandaşlarımıza değer katmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL BİR SERGİ OLACAK

Bugün de Aslıhan Tiryaki hanımefendinin büyük bir özveriyle ortaya koyduğu "Özgür Kanatlar" isimli Resim sergisinin açılışı için bu güzel mekanda olduklarını belirten Taban, "Sergide, 40 adet realistik tarzda kuş resminden oluşan eser mevcut. Özgür Kanatlar" isimli resim sergimiz müzemizde açtığımız 109. sergidir ve 06 Mart Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması hasebiyle İnegöl Fotoğraf Sanatı Derneği yani İFSAD'ın katkılarıyla "Emekçi Kadınlar" konulu resim sergimiz olacak. Son olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu özel ve anlamlı serginin oluşturulmasında büyük özveride bulunan Aslıhan TİRYAKİ Hanımefendiye huzurlarınızda şükranlarımı sunarken, Kent Müzemizdeki bu sergimize herkesi ziyaret etmeye davet ediyor, hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen açılış töreninde protokol üyeleri kurdeleyi birlikte kesti. Davetliler sergilenen eserleri ilgiyle inceledi.