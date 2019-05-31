Özgür Kudüs Yürüyüşü
17 dakika önce
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü için Fatih Camisinde Ümmet İftarı'nda bir araya geldi.
İHH İnsani Yardım Vakfı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: AA
'nın çağrısıyla Filistin
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Yürüyüşü için Fatih
Camisinde Ümmet İftarı'nda bir araya geldi. İftarın ardından meşalelerle Fatih Camisinden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş düzenlendi.
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