Son Dakika Haberleri: Özgür Kudüs Yürüyüşü
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Özgür Kudüs Yürüyüşü

17 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü için Fatih Camisinde Ümmet İftarı'nda bir araya geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısıyla Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara katliamının yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü için Fatih Camisinde Ümmet İftarı'nda bir araya geldi. İftarın ardından meşalelerle Fatih Camisinden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş düzenlendi.
Özgür Kudüs Yürüyüşü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: AA
İHH, İnsani Yardım Vakfı, Fatih, Kudüs, Güncel
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