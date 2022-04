Özgür Özel'den Erdoğan'a: Sandıkta Kaybedeceğini Anladıkça Hırçınlaşmaktadır - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında açtığı tazminat davası için "Tarih önünde mahkum olmak, son derece siyasi bir eleştiridir. Tayyip Erdoğan, sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a her eleştiriyi hakaret olarak algılamaktan vazgeçmesini ve eleştiriye tahammülünü yükseltmesini tavsiye ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında "Bunlar aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler, adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat" ifadelerini kullanması ve 250 bin TL'lik tazminat davası açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"SOY İSİMLE DALGA GEÇMEK ACİZLİKTİR"

Özel, "Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ona yapılan ve en ayıpladığım saygısızlığın soyisim üzerinden etnisite, din ve mezhep göndermeleri yapan ırkçı tahliller olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim. Maalesef kendisinin de bu ayıplı duruma kalkıştığı anlaşılıyor. Soy isimle uğraşmak, acizliktir, tükenmişliktir ve tehlikelidir. Soy ismime yaptığı göndermeyi avukatı Ahmet Özel ile kendi partisindeki Özel soy isimli Isparta ve Hatay milletvekillerinin ve ailelerinin takdirlerine bırakıyorum. Meselenin esasına yönelik bir şey söyleyemeyip, soy isimle dalga geçmek, çaresizliktir" dedi.

"KARŞIMIZDA BİZE DERS VERECEK NİTELİKTE BİRİ OLMADIĞI ORTADADIR"

Özel, "Pazartesi günü verilen haksız karar da ortadadır. AKP yetkilileri iktidara; mağduriyetlerle ve vesayetlerle mücadele ederek geldiklerini her fırsatta vurgulamaktadır. Maalesef iktidar partisi şimdilerde kendi gücüne ve yargı erki üzerindeki etkisine güvenerek başka başka mağduriyetler yaratmaktadır. Karşımızda bize ders verecek nitelikte biri olmadığı ortadadır" dedi.

"'DİKTATÖR BOZUNTUSU' DEDİĞİM GEREKÇESİYLE AÇTIĞI 250 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ"

Özel'in açıklaması şöyle:

"Kaldı ki tarih önünde mahkum olmak, son derece siyasi bir eleştiridir. Tayyip Erdoğan, sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a her eleştiriyi hakaret olarak algılamaktan vazgeçmesini ve eleştiriye tahammülünü yükseltmesini tavsiye ediyorum. Erdoğan, FETÖ'cülere verdiği destekle tarih önünde mahkum olmuştur sonra da çıkıp, 'kandırıldım' demiştir. Ben, 'Tayyip Erdoğan, Gezi davasında da tarih önünde mahkum olacaktır ve hesap verecektir' diyorum. Tayyip Erdoğan, elinde bulundurduğu kamu gücü ve medya üzerindeki etkisini kullanarak bunu hep yapmaktadır. Kendisine yöneltilen her haklı eleştiriyi kriminalize etmek, hakaret barındırmayan her açıklamayı şeytanlaştırmak için önce trollerini, sonra basın üzerindeki etkisini, sonra kurmaylarını kullanmakta, en son açıklamayı da kendi yapmaktadır. Bizlerin sesini kısmak için yüksek sesle kriminalize ettiği her davayı daha en başında kazandığına yönelik kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki, bugünün haberi bana açtığı bu dava değildir. Bugünün haberi, kendisine 'diktatör bozuntusu' dediğim gerekçesiyle açtığı 250 bin TL'lik tazminat davasının reddedilmiş olmasıdır. Mahkeme o kararında ifade özgürlüğü sınırlarının aşılmadığını, Erdoğan'ın fikir ve görüşlere tahammül etmesi gerektiği hükmüne varmıştır."