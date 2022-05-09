Özgür Özel'den Eskişehir Valiliği'nin 15 Günlük Yasak Kararına Tepki: "Gençliğe, Sanata, Kültüre Düşmanca Yaklaşımın Yansıması" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir Valiliği'nin 14 gün boyunca siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere her türlü etkinliği yasaklama kararıyla birlikte Anadolu Fest'in iptal edilmesine tepki gösterdi. Özel, "Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır. Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir. Festivalime dokunma" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Eskişehir Valiliği'nin bugün yayınladığı kararla, 14 gün boyunca siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.) yasaklanmasına tepki gösterdi.

Valiliğin yayınladığı yasak kararı ile, 12 -15 Mayıs arasında Eskişehir Mola Tesisleri'nde yapılması planlanan Anadolu Fest iptal edildi. Anadolu Fest düzenleyicilerinin açıklamasını paylaşan Özel sosyal medya hesabından Valilik kararını şöyle eleştirdi:

"Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır. Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir. Festivalime dokunma"

Anadolu Fest'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"9 Mayıs 2022 tarihinde Eskişehir Valiliğinin açıkladığı 15 günlük yasaklama kararı hakkında bizler de siz değerli katılımcılarımıza bu konuda açıklama gereğinde bulunduk. Aylar öncesinde planladığımız ve çalışmalarına başladığımız festivalimiz de bugün açıklanan karar ile sizler gibi bizde hayretler içerisinde kaldık. Gerekli yasal mecralarda başvuru yapmamıza rağmen başvuru sonrasında herhangi bir red yazısı tebliğ edilmeden üstüne festivalimizi engellemek amaçlı çıkan bu karar bizi derinden üzdü. Bu karar ile birlikte bir kısmı tamamlanan sahne kurulumumuzun devam ederken polis ekipleri hukuka aykırı şekilde valiliğin sözlü talimatı ile herhangi bir savcılık kararı ve belge gösterilmeden sürecimiz engelleniyor. Bu hukuksuz davranışını kınıyor binlerce insanların emeği ve gençlerin sanat aşkı engellenmeye çalışmasını kınıyoruz. Süreçle ilgili hukuki süreçlerimiz başlatılmış ve bu konuda siz değerli katılımcılarımızı süreçten bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."