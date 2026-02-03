Özgür Özel'den İhlas Holding CEO'suna Sert Tepki

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ismi Epstein belgelerinde geçen İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'e "Yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendini. Layığını bulacaksın iftiracı" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta boyunca depremden etkilenen beş ilde programları olan Özel, haftalık grup toplantısını Kahramanmaraş'ta yaptı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri Özel, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin ve onlar için adalet mücadelesini sürdüren Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun önünde saygıyla eğildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün sabahki toplantıda bence birçok şey dinledik ama Hatay'da Adalet Peşinde Platformu var. İlk duyunca bekliyorsun zaten. Depremde ölmüş insanlar, hayatlarını kaybetmişler. Acılı aileleri bir araya gelmiş. Müteahhit kaçmış, onun peşinde. Kamu görevlisinin kusuru var. Yargılanma izni vermemiş. Onun peşinde. Efendim devletin kusurunu her binaya yüzde 25 yazıyorlar, maksat ödenecek tazminatı küçültmek. Ona itiraz ediyor. Bunların hepsini söylemişler, hepsini yaptılar, hepsini anlattılar. Ama öyle güzel bir şey söyledi ki; 'Bizim bu vakitten sonra işimiz geçmişle, kayıplarımızla, yaşadığımız acılarımızla değil. Onları içimize gömdük, şuramızda' diyor. 'Ama davetim herkese. Sorumluluğu herkes alsın. Geleceğe dönük ne yapacaksa herkes sorumluluğunu bilsin ve üstlensin. Geçmişteki acıları yaşadık ve içimize gömdük. Bir daha böyle acıyı gelecekte kimse yaşamasın. Biz bunun için bir aradayız' diyor. Hem kayıplarının hem de bu yüce gönüllü insanların ferasetinin önünde saygıyla eğiliyorum."

"Siz Abdullah Hoca'yı ya o göreve iade edersiniz, ya biz Abdullah Hoca'ya nasıl sahip çıkacağımızı biliriz"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi dedim ya, 'haksızlık, kul hakkı.' Güya mangalda kül bırakmıyorlar. Kul hakkını ben bir kere söylesem, onlar 50 kere söylüyorlar. Ama geçen sene gelmişim buraya. 6 Şubat depreminin ikinci yılına. İl başkanımız, milletvekilimiz 'Elbistan'da bir anma yapacağız' dedi, gittik. Anma programından sonra dün Gaziantep'te mevlit okutmuştuk. Geçen sene de 6 Şubat günü Elbistan'da bir mevlit okuttuk. Mevlidi çok da güzel okudu, teşekkür ettim, harika bir dua yaptı. Hepimizi duygulandırdı. Elbistan Müftülüğü'nden Abdullah Hoca okudu. Abdullah Hoca'ya ertesi gün surat asmışlar. 'Senin orada ne işin var?' demişler, 'Oradan soruyorlar, buradan soruyorlar' demişler. En son buraya geleceğim tekrar belli oldu. 23 Ocak günü Abdullah Hoca'yı Elbistan Müftülüğü görevinden almışlar, Kahramanmaraş Müftülüğü'ne bağlamışlar. Hızlı arabayla 1 saat 15 dakika, toplu taşıma ile 2 saat. Karı var, kışı var, buzu var. Abdullah Hoca'ya had bildiriyorlar. 'Sen nasıl olur da Özgür Özel'in katıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevlid okuttuğu yerde gider mevlid okursun, dua yaparsın?' Buradan Abdullah Hoca'yı alanlara, sürenlere diyorum: Abdullah Hoca bu zulmü hak eden bir şey yapmadı. Siz ne devlet, millet ayrımı bıraktınız. Ne parti, devlet ayrımı bıraktınız. Bırak acı günde, bırak ibadette, bırak cenazede, bırak mevlidde, bunları bırak. İyi gününüzü, en güzel gününüzü partiyle devleti, devleti partiyle iç içe yaşıyorsunuz. Ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı sabah aynı kalemle il başkanı atıyor, öğleden sonra aynı mürekkeple o ile vali atıyor. Adalet Bakanı alıyor eline cep telefonunu, bir yanında AK Parti'nin Grup Başkanı, bir tarafında Adalet Komisyonu Başkanı, arkadan HSK Başkanvekili, vali bir yerde, AK Parti il başkanı onun kolunda, kar altında zevki sefa yapıyorlar. Bu kadar insan ölmüş. Elbistan'a gitmişiz. 'Bir dua okur musun?' demişiz. Abdullah Hoca gelmiş, bir Kur'an okumuş, bir dua okumuş. Onu 'Sen siyasi partinin liderinin yanına nasıl varırsın?' diye görevden alıyor. Siz Abdullah Hoca'yı ya o göreve iade edersiniz, ya biz Abdullah Hoca'ya nasıl sahip çıkacağımızı biliriz. Günü gelince de bunun hesabını hepiniz verirsiniz. Öyle kimse sahipsiz değil."

"Yaz boyunca atmadıkları iftira kalmadı"

Son sözlerim şu olsun. Bunların kul hakkı konusunda yapmayacakları yok. Hocaya bunu yapıyor adam, müftülüğün hocasına yapıyor. Yaz boyunca Ekrem Başkan hakkında, onun değerli çalışma arkadaşları hakkında atmadıkları iftira kalmadı. 'Yolsuz' dediler, 'hırsız' dediler. Efendim jammer olan çantalara 'Para dolu' dediler. Efendim 'İBB'nin parkesinin altında 2 milyon Euro para çıktı. Videosu var' dediler. 'Ekrem Başkan toplantıdan para dolu çantalarla çıktı, videosu var' dediler. 'Bin 200 cep telefonu' dediler. Hiçbirisi çıkmadı. Birinin kanıtı çıkmadığı gibi yalan olduğu çıktı. İddianamede bir satır bile geçmedi. Bütün yaz boyunca hırsız, yolsuz, rüşvet, ihale, yetmedi ve sonra yeni bir soruşturma. 'Ajan' dediler.

Yetmedi şimdi bir uçak icat ettiler. 'Uçağa o indi, bu bindi. O oldu, bu oldu' diye insanların aile düzenlerini bozmak için, karıyla kocanın arasına nifak sokmak için yalan attılar. Bunun iki odağı var. Bir tanesi yandaş medya. Bir tanesi de eski FETÖ'cülerin oluşturduğu ekiplerle sosyal medyada haysiyet suikastları yapanlar. Bunların başında eskiden FETÖ'cülerle uçarken bir grupla uçuyordu. Şimdi FETÖ'cüler güya yok, başka bir grupla uçuyor. İki uçakta ortak bir adam var. Kim? Fettah Tamince. FETÖ'nün en aşağıdaki, devlete girmek için KPSS'de FETÖ'nün dershanesine gitmiş adamı attılar. 'Efendim, sen de bir bağış yap, birlikte kurban keseceğiz' diye makbuz kestikleri adamı attılar. Dairenin sahibi 'Kirayı şu bankaya yatır' dedi. Bank Asya çıktı. Adamı memuriyetten attılar. Okulda terfi etmek için 'Bu sendikaya gireceğiz' dediler, o sendikaya gireni memuriyetten attılar. FETÖ'nün bütün ihalelerini toplayan, bütün işlerini yapan adamı baş köşede oturtuyorlar. Geçen sene bu kişinin otelinde, Antalya'da, bir çocuk turizm okuyor. Otelde çalışırken, oradaki bir çocuğun babası 14 yıldır bağırıyor. Burak Oğraş için. 'Oğlum görmemesi gereken bir şey gördü. Oğlumu tepeden boş havuza attılar.' Diyorlar ki, adam buna inanıyor. Otel Rixos. Fettah Tamince'nin. O geceki nöbetçi savcıyı buldu bana getirdi babası. Adam diyor ki 'Olamaz. Bir çocuk oradan oraya atlayamaz. Ben tutanağı tutarken gördüm. Bunu birisi öldürmüş. Gitmişler oraya atmışlar' diyor. Ama o dönem FETÖ'nün başsavcısı, bilmem nesi kovuşturmaya gerek yoktur filan. Bu adam 14 yıldır bağırıyor. 'Göremeyeceği bir şeyi gördü' diye. Şimdi Epstein belgeleri çıktı. Oradan bu trol ordularına bizim arkadaşlarımıza haysiyet suikast yaptıran Erdoğan da diyor ya 'Milletin parasıyla…' Bir şey kastediyor. Bir yalanı kastediyor. Bu kişinin oteline o Epstein'ın geldikleri, orada 18 yaşından küçük kızları eğittikleri, oradan yurt dışına götürdükleri - getirdikleri, bu adamın onlarla iç dışlı olduğu ortaya çıkıyor. Bak, dur daha Allah nasıl bunları tarih yönünde mahcup edecek. Dur.

"Kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş"

Uçak yalanını, oturmuş sabah - akşam attılar ya. Uçağın sahibi AK Partili çıktı. Kiralayan AK Partili çıktı, 'Hayatta Reis'ten sapmayız. Ekrem'e selam vermeyiz, ona uçak - muçak kiralamadık' dedi. Uçakta gezen AK Partili, iş ortağı AK Parti'nin bir önceki İstanbul İl Başkanı çıktı. O uçakla bizim alakamızın olmadığı çıktı. Bunu sabah akşam konuşan TGRT'nin sahibinin Epstein belgelerinde adı çıktı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ey Mücahit Ören, bu Epstein böyle bir çıkar grubu. Her ülkede belli adamları var. Para, pul, ilişki... Ayrıca rezaletin bini bir para... Pedofili, taciz bilmem ne falan... Bu Mücahit Ören şimdi diyor ki, 'Evet. Ben ona mail attım. Ama o manada atmadım.' 'Beni içinize alın' diyor. 'Ben de sizin halkınız olayım' diyor. 'Türkiye ayağınız olayım' diyor. Bu Epstein'in has adamına. Bak, bak, bak. Attığı şeye bak. 'Yanlış anlamayın, başka şeye çekmeyin' diyor. 'Daha terbiyesiz olmak için senden çok şey öğrenmeliyim' yazmış. Mücahit Ören, şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, yaptıran, yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendini. 'Yaptım ama o manada yazmadım. O uçağa binmedim.' Ona da baktırıyorum. 'Ama Türkiye'den giden, gelen küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim.' Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı, layığını bulacaksın. Yaz boyunca haysiyetimizle oynayacaksın, kul hakkına gireceksin, bizim dua okuttuğumuz hocayı oradan oraya süreceksin, 22 bin tane belediye çalışanı burada canını ortaya koymuş, 'Gelmediniz, hiç yoktunuz' diyeceksin. Mansur Başkan bütün yükü sırtlanmış Maraş'ta, görmeyeceksin. Ekrem Başkan Hatay'ı ayağa kaldırmak için canını dişine takmış. İçeri atmış, görmeyeceksin. Bu kadar kul hakkı yiyeceksin. Sonra, 'Hakkıma girmeyin.' Hakkınıza girmeyiz. Niye biliyor musun? Sizin kadar vicdansız değiliz. Sizin kadar ahlaksız değiliz. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Kimse enseyi karartmasın ve moralini bozmasın. 'Efendim, bunlar gitmezler.' Nasıl gitmezler? Geçen seçimlerden önce de bunlar seçim kaybetmiyordu. Yenilmez armadaydı bunlar. Her seçimi onlar kazanıyordu.

"Vaziyet bu haldeyse, vazife iktidar olmaktadır"

Aday olduğumuz ilk gün söyledim. 'Girdiğimiz her seçimden birinci parti çıkacağız, seçimi kaybettiğim gün iktidarı bırakacağım' diye. Buradan Kahramanmaraş'tan söylüyorum. Türkiye'yi yönetecek en iyi kadrolar bizdedir. En dürüst kadrolar bizdedir. En liyakatli isimler bizdedir. İnancımız, kararlılığımız, gençliğimiz, enerjimiz tamamdır. Birileri yorulmuştur, tükenmiştir, söylediği sözleri yerine getirememektedir. Artık bundan sonra sözünün arkasında duramamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da sizin için dimdik ayaktadır ve iktidar olacağız, Maraş'ı da Türkiye'yi de ayağa kaldıracağız. Tüm kadrolarımızla, Belediye Başkanlarımızla, canım Grubumuzla, Parti Meclisi üyelerimizle emre amadeyiz, emre. Vaziyet bu haldeyse, vazife iktidar olmaktadır. Emrinize amadeyiz, emrinize."

(Son)