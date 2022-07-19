Özgür Özel'den "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi. - Son Dakika
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Özgür Özel'den "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi.

19.07.2022 17:16
Özgür Özel'den "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili “İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi. Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili "İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi. Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetmesi ile ilgili açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi. Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır."

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İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi Son dakika haber | Kılıçdaroğlu Danıştay'ın Kararını Değerlendirdi: 'İktidar Olduğumuzda 24 Saat İçinde İstanbul Sözleşmesi'ni Tekrar Yürürlüğe Koyacağız' Son dakika haber | Kılıçdaroğlu Danıştay'ın Kararını Değerlendirdi: 'İktidar Olduğumuzda 24 Saat İçinde İstanbul Sözleşmesi'ni Tekrar Yürürlüğe Koyacağız'
Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Özgür Özel, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi. - Son Dakika
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