Özgür Özel'den "İstanbul Sözleşmesi" Açıklaması: "Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili "İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi. Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetmesi ile ilgili açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'da açtığım iptal davası 2'ye karşı 3 oyla az önce reddedildi. Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır."