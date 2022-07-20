Özgür Özel'den "Sağlıkta Şiddet" Çıkışı: "Saraydan Gelen Birtakım Talimatlarla, Karşıt Lobicilik Faaliyetlerinin Sonuç Almasıyla Yerine Gelmeyen...

KERİM UĞUR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Tabip Odası'nı ziyaretinde; sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasama faaliyetleri ile ilgili, "TTB'nin istediği, bakanın da zaman zaman desteklediği, daha sonra saraydan gelen birtakım talimatlarla, oradan gelen karşıt lobicilik faaliyetlerinin sonuç almasıyla yerine gelmeyen bazı yasama süreçleri oldu. Biz yazın Meclis'in tatil olduğu bu süreçte, olağanüstü bir toplantıyla bu üç hususun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün, beraberindeki CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Tacettin Bayır ile birlikte İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, kısaca sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları anlattı.

Kaynak, "Sağlıkta şiddet konusu çok önemli bir başlık olarak hayatımızda yer alıyor. ve yapılması gerekenleri bizler kamuoyu ile her zaman paylaşmaya çalışıyoruz. Hekimlerin pek çok başka sorunları da var. Özlük hakları ile ilgili sorunları var. Bu özlük haklarını da sadece gelir düzeyine veya gelir çerçevesine indirgemek de doğru değil. Çalışma koşulları ve özlük hakları dememiz daha doğru. Türkiye'de 5 dakikada bir hasta bakımından acillerde yıllık olarak 130 milyon civarında hasta bakımına kadar... Sağlık sistemi, sağlıkta dönüşümle birlikte çok ciddi sorunlar yaşamaya başladı. ve aslında çökmüş bir sağlık sisteminin bu çöküşünün sorumluluğunu başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının üzerine yıkma sürecini yaşıyoruz. Bu konuda biz elimizden geldiği kadar ses çıkartmaya çalışıyoruz. Sağlıkta dönüşüm programının değişik yönleriyle, Türkiye'deki sağlık sistemine verdiği zafiyetleri ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

"MECLİS'TE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise parti olarak gündemlerinde öncelikle "sağlıkta şiddet" konusunun olduğunu söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"CHP olarak biz Meclis'ten çıkan sağlıkta şiddetle ilgili yasada önce TTB ve sağlık alanında örgütlü sendikaların taleplerine uygun olarak tam destek sözü vermiştik. Hem iki yıl önceki çalışmada hem de bu mayıs ayında yapılan çalışmada komisyona gelen taslakla, kanunlaşan taslak arasında sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan ciddi bir açı var. ve bu oldukça, sağlıkta şiddet yaşandığı müddetçe bu tartışma bitmeyecek. Bu yüzden geçen hafta Sayın Genel Başkanımız şu an kapalı olan, tatilde olan Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade etmişti. Bugün Sayın Engin Altay bunu kamuoyu ile paylaştı. Sağlık meslek örgütlerinin genel başkanlarıyla mecliste bir araya gelerek önce bir ön çalışma yapacağız. Sonra da TBMM'yi sağlıkta şiddet konusunda yeniden çalışmak ve eksiksiz olarak yasama faaliyetini tamamlamak için olağanüstü toplantıya çağıracağız.

"SARAYDAN GELEN TALİMATLAR VE KARŞIT LOBİCİLİK FAALİYETLERİ..."

İşin iki boyutu var. Birincisi; TTB'nin istediği, bakanın da zaman zaman desteklediği, daha sonra saraydan gelen birtakım talimatlarla, oradaki karşıt lobicilik faaliyetlerinin sonuç almasıyla yerine gelmeyen bazı yasama süreçleri oldu. Yine sağlıkta şiddeti azaltacak bir diğer unsur olarak sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik aralık ayından beri çok kötü bir süreç yürütüldü. Aralık ayında Sağlık Bakanı, önce eksik ama hiç olmamasından iyi bir taslakla geldi. Sonra iyileştirme sözü ile geri çekti. Mayıs ayına kadar hiçbir gelişme olmadı. Mayıs ayında bunu yasalaştırma sözlerini tekrar ifade ettiler. Ama tabipler için ve diş hekimleri için aralıktakinin gerisinde, diğer sağlık emekçilerinin çoğunu dışlayan ve hiçbir beklentiyi karşılamayan bir düzenleme geçti. Buradaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor."

"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KONYA'DAKİ OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE UYARMIŞTI"

Konya'daki doktor cinayetine de değinen Özel, "Konya'da yaşanan korkunç olaydan iki gün önce TTB'nin bize, aynı mahkeme salonlarında olduğu gibi, 'sağlık hizmetinin sunulduğu alanların hiçbirisine silahla ve polis, jandarma dahil hiç kimsenin girememesine' yönelik bir önerileri vardı. Biz bu öneriyi bir teklife dönüştürmüştük. Tam o sırada Konya'daki katliam yaşandı. Bununda değerlendirmesi gerekiyor ilgili komisyonlar tarafından. Bu konuda biz yazın Meclis'in tatil olduğu bu süreçte, olağanüstü bir toplantıyla bu üç hususun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de parti ve örgüt olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.