Özgür Özel'den yayın sahiplerine Erdoğan tepkisi: Ne hamle geldi merak ediyorum - Son Dakika
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Özgür Özel'den yayın sahiplerine Erdoğan tepkisi: Ne hamle geldi merak ediyorum

02.05.2023 23:12

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında yayının kesilmesine tepki gösterdi. 1 saatlik programa davet edildiğini söyleyen Özel, "Biz başlarken 50 dakika deyip, 34'üncü dakikada 3 dakika kaldı, denilince ondan rahatsız oldum." ifadelerini kullandı. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni canlı olarak verildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk Tv'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber bültenine katıldı. Programın 34. dakikasında Mehmet Akif Ersoy 3 dakikalık zaman kaldığını söyleyince Özel tepki gösterdi.

"NE HAMLE GELDİ MERAK EDİYORUM"

1 saatlik yayına davet edildiğini belirten Özel, "Ne hamle geldi merak ediyorum. Size bir şey demiyorum. Biz başlarken 50 dakika deyip, 34'üncü dakikada 3 dakika kaldı, denilince ondan rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.

"REKLAMLARLA ALAKALI BİR DURUM"

Programın sunucusu Ersoy ise, "Lütfen çok istirham ediyorum. İnanın sizinle bir alakası yok. Reklamlarla alakalı bir durum" dedi.

ÖZEL'İN ARDINDAN ERDOĞAN CANLI OLARAK VERİLDİ

Ana haber bülteni daha sonra sona erdi. Özel'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni canlı olarak verildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den yayın sahiplerine Erdoğan tepkisi: Ne hamle geldi merak ediyorum - Son Dakika


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