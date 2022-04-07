Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık - Son Dakika

Tam da adaylığı gündemdeydi! "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten çarpıcı sonuç

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam TVNET ekranlarında tayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

HER ÇİFTÇİYE BEDAVA TRAKTÖR VERİLDİ Mİ?

Özel'e 25 Mart 2019'da Twitter hesabından yaptığı "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımı soruldu. Soruyu gülümseyerek karşılayan CHP Grup Başkanvekili, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

"Nerede traktörler?" sorusuna cevap veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler.

Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" ifadelerini kullandı.

Özel, bu kampanyanın başarılı olduğunu belirtti.