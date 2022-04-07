Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık - Son Dakika
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Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık

07.04.2022 08:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dün akşam katıldığı canlı yayında, üç yıl önce sosyal medyadan paylaştıkları "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu. Özel, bunun vatandaşların CHP'li bir belediye seçmeleri için yaptıkları reklamın bir parçası olduğunu belirtip "Çarpıcı olsun diye de öyle yazdık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam TVNET ekranlarında tayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

HER ÇİFTÇİYE BEDAVA TRAKTÖR VERİLDİ Mİ?

Özel'e 25 Mart 2019'da Twitter hesabından yaptığı "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımı soruldu. Soruyu gülümseyerek karşılayan CHP Grup Başkanvekili, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

"Nerede traktörler?" sorusuna cevap veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler.

Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" ifadelerini kullandı.

Özel, bu kampanyanın başarılı olduğunu belirtti.

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Taha Hüseyin, Özgür Özel, TVNET, Aydın, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e, 'CHP'den her çiftçiye bedava traktör' vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık - Son Dakika


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