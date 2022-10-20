Özgür Özel: Erdoğan'ın 'Milletin Cebinden Kuruş Çıkmadan Yapılıyor' Dediği Köi Projeleri İçin Önümüzdeki 3 Yılda 373,6 Milyar TL Daha Ödenecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erdoğan'ın 'Milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor' dediği kamu-özel iş birliği (KÖİ) projeleri için 5 yılda 121 milyar TL ödenmişti. TBMM'ye sunulan 2023 bütçesine göre, önümüzdeki 3 yılda 373,6 milyar TL daha ödenecek. Hepsi yandaşa garanti. Hepsi milletin sırtından" dedi.

Özgür Özel, TBMM'ye sunulan Bütçe Kanunu Teklifi içinde KÖİ projelerine ayrılan paya dikkat çekti. Özel, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, KÖİ projeleri için gelecek 3 yılda 373,6 milyar TL'nin ödeneceğini belirtti. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Erdoğan'ın 'Milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor' dediği KÖİ projeleri için 5 yılda 121 milyar TL ödenmişti. TBMM'ye sunulan 2023 bütçesine göre, önümüzdeki 3 yılda 373,6 milyar TL daha ödenecek. Hepsi yandaşa garanti. Hepsi milletin sırtından."