Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu - Son Dakika
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Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu

18.05.2022 21:21

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsmet İnönü’ye “darbeci” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “Senin ‘reis’ dediğin dün hakaret ettiği Birleşik Arap Emir Emirlikleri’nde üç beş dolar için gidip onlara sarılırken, Suudilerin üç beş doları için her sözünü çiğnerken, İsrail’den medet umarken bizim ikinci cumhurreisimiz İsmet İnönü’nün sen kılı, tırnağı, tırnağının kiri olamazsın Süleyman Soylu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsmet İnönü'ye "darbeci" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, "Senin 'reis' dediğin dün hakaret ettiği Birleşik Arap Emir Emirlikleri'nde üç beş dolar için gidip onlara sarılırken, Suudilerin üç beş doları için her sözünü çiğnerken, İsrail'den medet umarken bizim ikinci cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı, tırnağı, tırnağının kiri olamazsın Süleyman Soylu" dedi.

Özgür Özel, bugün Bartın'da partisinin üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, İsmet İnönü'ye 'darbeci' diye Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Özel, Bartın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'ndeki toplantıda şöyle konuştu:

"BU PARTİ HER GÜN MİNARELERİNDEN BEŞ VAKİT EZAN OKUTTURANLARIN PARTİSİDİR"

"Yok öyle sahtekarlık; bu parti, öyle ezanın, dinin düşmanı değil. Bu parti, işgalden kurtardığı için her gün minarelerinden beş vakit ezan okutturanların partisidir; bunu sağlayanların partisidir. Bu parti, işgal kuvvetleri gelince çok övündükleri, çok sevdikleri birileri işgal kuvvetlerine selam yollarken, halı sererken, mandayı, himayeyi savunurken Kartal istimbotunun ucuna çıkıp da 'Geldikleri gibi giderler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir.

"İSMET İNÖNÜ'NÜN SEN KILI, TIRNAĞI, TIRNAĞININ KİRİ OLAMAZSIN SÜLEYMAN SOYLU"

Suç işleri bakanı çıkmış, 'Atatürk'ün değil İnönü'nün partisidir' demiş bir gün. Ey Süleyman Soylu, senin gibi dün hakaret ettiğine bugün methiye düzen, dün tükürdüğü yüzün gelip elini öpen, ayağına kapanan, hakaret ettiği Erdoğan'a gelip de bugün bu muameleleri yapan bir dönek bir tarafta dursun; O İnönü dediğin, önce Kurtuluş Savaş'ında canını ortaya koymuş, sonra dış güçler dediğinin tillahını Lozan'da masaya gömmüştür. Bu parti, İsmet Paşa'nın partisidir.

Senin 'reis' dediğin dün hakaret ettiği Birleşik Arap Emir Emirlikleri'nde üç beş dolar için gidip onlara sarılırken, Suudilerin üç beş doları için her sözünü çiğnerken, İsrail'den medet umarken bizim ikinci cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı, tırnağı, tırnağının kiri olamazsın Süleyman Soylu."

NE OLMUŞTU

Süleyman Soylu, geçen hafta çarşamba günü, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi" adlı foruma katılmıştı. Soylu, burada, İsmet İnönü'ye yönelik, "Bu, İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" demişti.

Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu
Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu
Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu
Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, İsmet İnönü, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel: İsmet İnönü'nün Sen Kılı, Tırnağı, Tırnağının Kiri Olamazsın Süleyman Soylu - Son Dakika
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